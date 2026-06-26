El nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza incluirá un simulador de vuelo: las obras empezarán en invierno

El futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza sigue a la espera de que se resuelva la situación entre los socios de Moncayo Leisure, la empresa que crearon el grupo argentino Fenix Entertainment y la familia Morte. Con estos últimos en concurso de acreedores, ahora la negociación está en manos del administrador, que ya tiene una oferta de los inversores latinoamericanos por 700.000 euros por los activos del empresario zaragozano en el complejo. Un vez se desbloquee este punto, el siguiente paso será reabrir, lo que podría suceder en otoño. Pero, en cualquier caso, las obras no empezarán hasta diciembre.

Y es que, más allá de que Fenix logre llegar a tiempo para que el complejo de ocio no cierre una temporada en blanco y pueda aprovechar, al menos, dos meses, todavía está pendiente de cerrar el diseño del que será el futuro Parque de Atracciones de Zaragoza. La inversión será de 15 millones de euros y el proyecto estará listo, si todo va según los plazos, a finales de este año. Una de sus referencias será un simulador de vuelo, como símbolo de un renacimiento que se está haciendo de rogar.

Cabe recordar que Moncayo Leisure fue la única empresa que ofertó por la concesión del complejo para los próximos 50 años, aunque su propuesta, cuya mayor novedad era una montaña rusa que costaba 2 millones de euros apenas obtuvo un 36 sobre 100. Un suspenso, un 3,6, que significaba, en esencia, que el diseño planteado no convencía a los técnicos municipales, pero el ayuntamiento decidió seguir adelante con la licitación, exigiendo a la sociedad que replantease varias cuestiones.

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Josema Molina

En este aspecto llevan trabajando los responsables de Fenix desde hace varios meses, incluso antes de que se conociese la delicada situación financiera de Morte. El rediseño y el nuevo proyecto, que incluirá plan director y un plan especial, está en sus fases finales. Las obras, por tanto, comenzarían durante la temporada de invierno, entre diciembre y marzo, aparejadas a esos 15 millones de inversión. Luego, el parque deberá convivir con ellas desde marzo de 2027, puesto que la intención es no cerrar en ningún momento.