Las obras en el antiguo solar del Jesús y María de Zaragoza comenzarán en 2027

El Ayuntamiento de Zaragoza y la promotora Bilbao Patrimonial (Wilcox) han rubricado este viernes el convenio que permitirá desatascar los suelos del antiguo colegio Jesús y María, trasladando al papel el acuerdo alcanzado a finales de 2024. Son cerca de 9.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad, junto a la avenida Goya, en los que la propiedad podrá construir 169 viviendas libres. Además, se habilitará una parcela para que el consistorio levante un equipamiento público, cuyo contenido aún está por determinar, y un nuevo viario peatonal que conectará Goya con la calle Cortes de Aragón.

Pero, antes de que todos estos desarrollos sean una realidad, primero deben urbanizarse los terrenos que ocupaba antaño el Jesús y María, colegio que fue derribado por completo hace algo más de un año, pese a las presiones de las asociaciones patrimonialistas, como Apudepa, que exigían que se conservase. Convertido ya en escombros, este mismo viernes se ha presentado en el área de Urbanismo el proyecto de reparcelación, que deberá seguir una serie de trámites hasta que la recalificación de los suelos sea una realidad y puedan empezar los trabajos de urbanización, algo previsto para 2027.

Este viernes, además, se ha producido el pago de algo más de 3,4 millones de euros al ayuntamiento en forma de compensación por los aprovechamientos urbanísticos. A su vez, los trámites urbanísticos deberán estar concluidos en un plazo máximo de dos años (18 meses temporales y 6 adicionales), que es el tiempo que tiene de vigencia, a nivel jurídico, el convenio.

Durante este período, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha asegurado que "escuchará" a los vecinos de la zona para avanzar en cuestiones como el qué uso darle al equipamiento. El edil popular ha reconocido que en el barrio "faltan" este tipo de dotaciones, mencionando casos concretos como un "centro de mayores" o un "equipamiento deportivo", pese a que ha insistido que no hay nada decidido por el momento.

Estado actual del solar del antiguo colegio Jesús y María, en el centro de Zaragoza. / Laura Trives

Respecto a las viviendas, su construcción depende de la propiedad de los suelos, la empresa Wilcox, una de las líneas de negocio, de las marcas, de la sociedad Bilbao Patrimonial. Los plazos, por tanto, dependen de la promotora, aunque Serrano ha afirmado que van a ir "de la mano" con ella en las próximas actuaciones y que la construcción de los distintos bloques residenciales en los que se repartirán los 169 pisos, con un precio de mercado que será bastante elevado, puede simultanearse con la urbanización del solar, algo que también puede ocurrir con la edificación del equipamiento público.

La distribución

El desarrollo de estos suelos permitirá cerrar un vacío urbano que ocupaba el centro de Zaragoza desde hace 30 años, cuando quedó sin uso tras el cierre del colegio Jesús y María. Las viviendas ocuparán dos urbanizaciones que se construirán a ambos lados, una en forma de serpiente que llegará desde Goya hasta la calle Cortes de Aragón y otra que será más pequeña y que dará a la avenida. El equipamiento estará en la otra esquina y solo colindará con Cortes de Aragón. Todos estos espacios estarán conectados por un viario público y peatonal con pequeñas zonas verdes.

Derribo del antiguo colegio Jesús y María de Zaragoza, en 2025. / JAIME GALINDO

Con la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la pastilla tendrá una edificabilidad residencial de más de 25.700 metros cuadrados, con 169 viviendas libres (como máximo, aunque pueden ser menos y más grandes) que se construirán en los dos espacios citados, que ocupan más de la mitad de la parcela, casi 5.000 metros cuadrados. Wilcox cederá los 4.000 m2 restantes para el viario y el equipamiento.

Dos parcelas en Las Fuentes

El convenio del Jesús y María incluye también, además de la compensación en efectivo de más de 3,4 millones de euros que han ido a parar a las arcas municipales, además de dos pastillas valoradas en 2,5 millones de euros. Una, de 810 m2, en la calle Miguel Servet, donde Zaragoza Vivienda ya está planteando un proyecto con 30 pisos de alquiler asequible. La otra está en la calle Doctor Iranzo de Las Fuentes, que va a ser reformada integralmente y en la que el ayuntamiento deberá impulsar una zona verde de 641 metros cuadrados.

Así las cosas, la monetización del 10% de los aprovechamientos urbanísticos, tal y como marca la ley, quedará saldada con esos 6 millones de euros, divididos entre los ingresos directos e "inmediatos" para el consistorio, de 3,4 millones que asegura que "reinvertirá en vivienda", y entre la parte patrimonial, con esas dos parcelas en el distrito de Las Fuentes. La de Miguel Servet 139, donde se levantarán 30 pisos públicos cercanos a la Facultad de Veterinaria, está tasada en 1,27 millones de euros, con una edificabilidad de más de 1.900 metros cuadrados. La pastilla de Doctor Iranzo 7 (zona verde), en 1,37 millones.

Otros casos recientes

Esta fórmula, la de monetizar los aprovechamientos de este tipo, es habitual en este tipo de convenios con promotoras privadas. Dos de los últimos ejemplos en la capital aragonesa están en Instalaza, cuya aprobación definitiva iba a ir al pleno de junio y que, en principio, se pospone al de julio; y en el convento de Jerusalén, cuya recalifiación se aprobó de forma inicial este pasado jueves.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, rubrica el convenio del Jesús y María junto a Félix Lorente, de Wilcox. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

En comparación con el Jesús y María, el resultado es más similar en el caso de Instalaza. La empresa armamentística abandonará el barrio de Tenerías, donde se generará un suelo para 155 viviendas (31 VPO), aunque el consistorio ingresará en torno a un millón de euros en efectivo y dos locales comerciales de 450 metros cuadrados que se unirán para crear un equipamiento público de 900 m2.

Noticias relacionadas

Mientras, en el convento Jerusalén la compensación será de 22 millones de euros para permitir la construcción de 220 viviendas de lujo y dos equipamientos privados, aunque se habilitará un nuevo viario que conectará el paseo Isabel la Católica con la calle Álvaro Bazán.