Una de las primeras herboristerías de Zaragoza se despide de su histórica tienda en el centro: “Es un paso hacia el futuro”

Dietas Sport, uno de los primeros herbolarios que abrió sus puertas en Zaragoza, está a punto de iniciar una nueva etapa con el traslado de su histórica tienda del paseo Teruel, inaugurada en 1976, a una nueva ubicación en la que seguirá ofreciendo a sus clientes los mismos servicios y productos de calidad que lo han convertido en una referencia en Aragón durante cinco décadas.

Mapi y Cristina Díez, que tomaron las riendas del negocio en 2003 junto a su madre, María del Carmen Morte, son las tres mujeres al frente de una de las herboristerías con más solera de la capital aragonesa, que ha sabido evolucionar y adaptarse a los tiempos sin perder su esencia.

Su llegada al sector fue casi por casualidad. Cristina era empleada de la antigua herboristería y decidió quedarse con ella cuando se traspasó. Desde entonces, la evolución de este negocio familiar ha sido constante, hasta contar actualmente con tres tiendas y doce empleados en Zaragoza. Al local del paseo de Teruel se suman otros dos establecimientos, uno en la avenida de Madrid y otro en el paseo de Fernando el Católico, este último el más grande de la marca hasta la fecha.

Dieta Sport abrió sus puertas en el Paseo Teruel en 1976. / Javier Río

Un nuevo local más amplio, luminoso y a solo 100 metros

Septiembre es el horizonte previsto para la apertura del nuevo establecimiento. La tienda estará ubicada a escasos 100 metros del local actual, en la calle Hernán Cortés, esquina con la plaza Mariano Arregui, en el espacio que antes ocupaba la tienda de muebles y decoración Comercial Allo.

Allí contarán con 165 metros cuadrados destinados a venta directa, 70 más que en la vieja tienda, de la que se despiden con nostalgia. Será un local “amplio, diáfano y con mucha luz natural”, según detallan sus responsables, que les servirá para ampliar su ya de por sí extensa gama de productos de fitoterapia, suplementación, dietética, cosmética natural y alimentación saludable. El traslado les permitirá, además, seguir cerca de sus clientes de siempre, tanto vecinos del barrio como de fuera de Zaragoza, a los que esperan que se sumen otros nuevos.

La reforma para acondicionar el local ya está en marcha. El espacio mantendrá sus amplias cristaleras hacia la calle y cambiará la ubicación de la puerta, que pasará de Hernán Cortés a la plaza, para facilitar el acceso a cota cero. También contará con un altillo de uso exclusivo para los empleados, visible desde la planta calle gracias a unos techos altos que aportan una gran sensación de amplitud.

La decoración será “moderna y bonita, con un aire más juvenil”, avanzan sus dueñas. La apertura está prevista para mediados de septiembre y, hasta el último día, seguirán atendiendo al público en su local del paseo Teruel.

El nuevo local de 165 metros cuadrados en la esquina de Hernán Cortes con la plaza Mariano Arregui, todavía en reforma. / Javier Río

Cinco décadas de historia en Zaragoza

Pero el camino recorrido por Dietas Sport para llegar hasta aquí no ha sido fácil. Sobre los orígenes del negocio, Mapi y Cristina recuerdan que entonces no había tanta información como ahora. Cristina estudió Nutrición y Mapi cursó un máster de Fitoterapia, pero muchas cosas tuvieron que aprenderlas por su cuenta.

“Entonces no se sabía todo lo que sabemos ahora sobre el consumo, por ejemplo, de azúcar. Ni siquiera había mucha información en internet, solo en los libros. Era complicado”, afirman. A esas dificultades se sumó, años después, la competencia de algunas franquicias, ya desaparecidas.

“Somos una empresa cien por cien aragonesa, fundada por tres mujeres, que conoce lo que necesitan los clientes aragoneses. Junto a nuestros trabajadores formamos una gran familia” Cristina y Mapi Díez — Dueñas de la herboristería Dieta Sport

“Nosotras somos una empresa cien por cien aragonesa, fundada por tres mujeres, que conoce lo que necesitan los consumidores aragoneses. Junto a nuestros trabajadores formamos una gran familia”, destacan con orgullo.

Son conscientes de que la atención personalizada, el asesoramiento experto y la buena relación calidad-precio han sido los ingredientes que les han permitido mantenerse en plena forma durante todo este tiempo. Además, Dietas Sport también fabrica productos propios a través de sus marcas Ecomaño, de alimentación ecológica, y Galenatur, de suplementación. “Trabajamos con las primeras marcas del mercado y al mejor precio”, resaltan.

El histórico establecimiento de Dietas Sport en Paseo Teruel cerrará sus puertas en septiembre. / Javier Río

El auge de la alimentación saludable

A la buena marcha del negocio también han contribuido los cambios de hábitos de la población, “sobre todo entre la gente joven, cada vez más consciente de la importancia de cuidarse”, indican.

No obstante, consideran que el interés por la alimentación saludable no es una moda pasajera, sino un cambio que ha llegado para quedarse. “En realidad es volver a los orígenes, a lo que comían nuestros abuelos, que eran una generación fuerte. Hace 50 años, en pleno boom del consumismo con la aparición de los primeros supermercados, ya había gente consciente de ello, y se ha mantenido todo este tiempo”, sostienen.

También recuerdan que “hasta que no tienes un problema de salud, no eres consciente de la importancia de cuidarse”. Más allá de la salud, el cuidado del planeta y el consumo responsable son otros de los motivos que empujan a los clientes a comprar en este tipo de establecimientos.

“Un paso hacia el futuro” sin perder la esencia

La futura tienda de Hernán Cortés supone, en palabras de sus responsables, “un paso hacia el futuro” para Dietas Sport, sin perder su identidad de herbolario tradicional.

Dietas Sport ofrece una gran variedad de productos de fitoterapia, dietética y alimentación saludable. / Javier del Río

Entre los productos más vendidos actualmente figuran los suplementos para conciliar el sueño, los reguladores intestinales y clásicos como la jalea real. A ellos se suma un creciente interés por la cosmética natural y la alimentación ecológica.

De hecho, la nueva tienda contará con una amplia sección dedicada a alimentos ecológicos frescos, con frutas, verduras, hortalizas y carnes de calidad y proximidad, procedentes de proveedores aragoneses y navarros, y también incluirá productos veganos congelados.

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Además, las responsables del negocio esperan poder realizar asesorías de nutrición y degustaciones, y trabajan para mejorar las facilidades para sus clientes. Entre las opciones que barajan figura la posibilidad de ofrecer acceso gratuito durante un tiempo determinado a un aparcamiento cercano para facilitar las compras y la carga de los productos.