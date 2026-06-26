El restaurante favorito de Iván Ferreiro está en el centro de Zaragoza: ya cautivó el paladar de Luis de la Fuente

Zaragoza tiene un fin de semana cultural muy ajetreado que comienza este viernes con el concierto de Iván Ferreiro en la Sala Multiusos del Auditorio Princesa Leonor. El sábado también será un día intenso con otro nuevo concierto de Leiva en el Ibercaja Estadio, acompañado de la Noche en Blanco en el centro de la ciudad con un show que incluye una ballena gigante y los más atrevidos se darán una vuelta por la actuación de Leticia Sabater en Parque Venecia por las fiestas del barrio.

Los artistas apuran sus últimas horas antes de salir al escenario a deleitar a sus fans con sus mejores canciones y degustar los mejores platos de la gastronomía aragonesa. Ese ha sido el caso de Iván Ferreiro, que ha elegido Rústicco, uno de los restaurantes del centro de Zaragoza que más nombres conocidos ha reunido en los últimos meses.

El propio establecimiento ha compartido en redes sociales la visita del artista gallego antes de su concierto en la Sala Multiusos. “El equilibrio en este caso fue posible. Gracias a Iván Ferreiro por venir a celebrar con nosotros sus 35 años de carrera en su gira ‘Hoy x Ayer’. Ha sido un placer poder pasar un rato con él antes de su concierto de esta noche en la Sala Multiusos de Zaragoza, con llenazo total”, publicó el restaurante. El mensaje terminaba con una frase muy reconocible para los seguidores del cantante: “¡Qué delicioso encontrarnos!”.

Un restaurante que conquista a los famosos

Con tan solo un año de vida, Rústicco, ha conseguido conquistar con sus recetas a muchas caras conocidas de la sociedad española. El restaurante, situado en la calle Santiago 23 a dos pasos de la plaza del Pilar, pertenece al Grupo Vaquer, una familia vinculada a la hostelería aragonesa desde la década de los 50. Rústicco es un restaurante donde la cocina se entiende como "un arte que se transmite a través del fuego" con platos eleborados a partir de ingredientes seleccionados por su calidad y frescura.

Rústicco se ha asentado en la gastronomía de Zaragoza / RÚSTICCO

Los comensales acuden hasta el establecimiento en busca de una brasa, que es la gran protagonista de su propuesta gastronómica. El restaurante abrió en el local donde antes se ubicaba la sidrería La Kupela y nació con la intención de recuperar recetas de siempre, pero con una mirada más actual. Su carta gira alrededor del producto, la cocina al fuego y la gastronomía aragonesa, con elaboraciones pensadas para dar protagonismo a la materia prima.

Entre sus platos más reconocibles aparecen propuestas como la croqueta de Ternasco de Aragón con alioli de humo, la anchoa sobada a mano, el calamar a la brasa con chorizo zagüeño o las lentejas con foie y cebolla asada. Una cocina de raíz aragonesa, pero con un punto contemporáneo, que ha convertido al local en una de las paradas gastronómicas más comentadas del centro de Zaragoza.

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Luis de la Fuente, en un entrenamiento de España / EFE

La visita de Iván Ferreiro, que este sábado también se volverá a subir al escenario para cantar con Leiva en el Ibercaja Estadio, se suma a la de otros rostros conocidos que también han pasado por Rústicco. Entre ellos, el seleccionador nacional Luis de la Fuente, que comió en el establecimiento durante una visita reciente a Zaragoza, y la jugadora del Casademont Zaragoza Helena Pueyo, una de las figuras del baloncesto femenino español. Otros famosos que han pasado por allí son Galder Varas, Juanjo Bona, Eva Soriano o Juanjo Bona.