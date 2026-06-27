El colegio de Zaragoza que estrena dos nuevos semáforos para mejorar la seguridad vial en el barrio
El ayuntamiento continúa con su plan de refuerzo de las señales horizontales y verticales
Dentro de los trabajos de señalización y mejora de la seguridad vial de los entornos escolares, el Ayuntamiento de Zaragoza ha concluido la incorporación de dos pasos de peatones regulados por semáforos en el entorno del CPI Ana María Navales. Con estos elementos de señalización se completan las distintas acciones que se han realizado en este entorno de Arcosur desde 2024, antes de la apertura de este centro de nueva creación.
El consistorio, a través de la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad, continúa con el plan de señalización y mejora de la seguridad vial con el que está reforzando las señales horizontales y verticales, un análisis de la posible reducción de la velocidad en calles próximas, así como la incorporación de sistemas de comunicación dirigidos, sobre todo, a escolares con dificultades cognitivas.
En concreto, los dos semáforos permiten ampliar las opciones de acceso con mayor seguridad para los escolares, sus familias y los trabajadores del Ana María Navales están ubicados en la intersección de la calle Dolmen de Tella con la avenida Patio de los Naranjos y con la avenida de los Cañones. Otros ocho puntos ya quedaron regulados en las actuaciones anteriores, concretamente en Cañones de Zaragoza con Canal de Izas, Canal de Izas con Picos del Infierno, y Patio de los Naranjos con Canal de Izas.
La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha recordado que estos entornos "requieren de una especial atención con estas medidas, que no son meros instrumentos de regulación. Estamos generando entornos de confianza y seguridad vial para los niños y jóvenes en sus trayectos diarios al colegio. Por eso hemos querido actuar de manera directa, como una contribución al entorno de estos centros escolares, ya sean colegios, institutos o escuelas infantiles. Esta zona, específicamente, se encuentra en pleno crecimiento y, con estas medidas, acompañamos al proceso de desarrollo del barrio".
Protección específica
La nueva Ordenanza de Movilidad recoge estas que estos espacios deben contar con una protección específica mediante medidas de calmado del tráfico, rediseño viario, refuerzo de la señalización y control de la velocidad, estableciendo la necesidad de adaptar el espacio urbano a los desplazamientos diarios de escolares y familias. En este contexto, se han impulsado actuaciones destinadas a mejorar progresivametne pasos peatonales, ordenar accesos y reducir situaciones de riesgo en horarios de entrada y salida de los centros educativos.
En Valdespartera, el Ayuntamiento de Zaragoza ha incluido sus centros educativos dentro de la estrategia de mejora de entornos escolares del Distrito Sur, con refuerzo de señalización horizontal y vertical, revisión de cruces sensibles, análisis de reducción de velocidad y futuras medidas de urbanismo táctico para pacificar el tráfico. Estas actuaciones forman parte de un programa más amplio que comenzó en el Distrito Sur y está previsto extender progresivamente al resto de barrios de Zaragoza.
El ayuntamiento podrá complementar estas medidas con posibles actuaciones físicas de mayor alcance (obra civil, cambios de configuración viaria o nuevos elementos de pacificación) en aquellos puntos donde la señalización no sea suficiente.
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