Estos son todos los escenarios posibles para el Parque de Atracciones de Zaragoza tras la oferta del grupo argentino Fenix

El grupo argentino Fenix Entertainment ya ha realizado una oferta oficial por los activos de Jesús Morte en el Parque de Atracciones de la capital aragonesa. 700.000 euros por las ferias propiedad del empresario zaragozano, en las que invertirían unos 300.000 euros para su puesta a punto, y por el 20% de las acciones que la sociedad PAZ, actual gestora y en concurso de acreedores, ostenta en Moncayo Leisure, la compañía adjudicataria de la próxima concesión. Una propuesta que desbloquearía el futuro más inmediato del complejo de ocio y que ya está en manos del administrador concursal, Alfredo Sánchez-Rubio, que es quien tiene la última palabra, de la cual dependen los próximos pasos.

En ese sentido, Sánchez-Rubio, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza y socio director del despacho Brexia Legal, presentó el pasado lunes en el Juzgado de lo Mercantil el informe concursal sobre las sociedades de Morte (PAZ, Acuario de Zaragoza y Esteo). Juntas, suman un pasivo que supera los 7 millones de euros, aunque la mayor parte la concentra la aún gestora del Parque de Atracciones. Morte tiene un plazo de 15 días para presentar un convenio de acreedores (con un acuerdo de pago o una quita), aunque su intención, pública, de jubilarse, hace presagiar que no lo hará.

Con todo, es un escenario que, por plazos legales, ni puede ni debe descartarse. Aunque en el caso de que, como parece, la familia Morte no llegue a un acuerdo con sus principales acreedores, a principios de julio sus sociedades entrarían en fase de liquidación. En ese momento, el control total de las mismas pasaría a manos del administrador concursal, que en cualquier caso es quien tiene la última palabra respecto a la oferta del grupo Fenix.

Josema Molina

En fase de liquidación (en más del 90% de los concursos el resultado es este), la venta de los activos sirve para ir saldando las deudas pendientes, en un orden de prioridades que establece la administración concursal en función de distintas variables. Por tanto, de este tipo de cuestiones dependerá la celeridad o no del procedimiento, que en última instancia es la que posibilitaría reabrir en otoño el Parque de Atracciones de Zaragoza o cerrar la temporada en blanco (a excepción de las comuniones de mayo y junio), algo inédito desde 1974, año de su inauguración.

Distintas alternativas

Así las cosas, casi todas las cartas están ya sobre la mesa. Fenix, grupo inversor con capital argentino fundado por el empresario Marcelo Figoli, ha establecido un calendario en función de cada posible respuesta a su oferta por los activos de Morte. Si es afirmativa y llega en julio, todo se aceleraría y la intención pasaría entonces por reabrir a finales de septiembre o, como tarde, a principios de octubre. Lo harían con algo más del 50% de las atracciones y permitiendo eventos muy consolidados como la OktoberFest de las Fiestas del Pilar o Halloween.

En el caso de que la compra de la parte de Morte se retrasase varias semanas más, el tiempo apremiaría y sería imposible llegar a tiempo para el otoño, que por otra parte es el deseo del Ayuntamiento de Zaragoza. Cabe recordar que la sociedad Moncayo Leisure tiene hasta la primera semana de noviembre para recepcionar la concesión, después de no hacerlo en febrero ni en marzo por la situación financiera de los Morte. En este escenario, la reapertura se retrasaría hasta marzo.

Estado actual del Parque de Atracciones de Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

Sea como fuere, en ambos escenarios, las obras de reforma no empezarían hasta el próximo mes de diciembre, con un primer acelerón durante la temporada de invierno. Luego, la actividad diaria del Parque de Atracciones debería convivir con las obras, ya que Fenix no contempla cerrar más temporadas el complejo de ocio.

La primera inversión será de 15 millones de euros (la mínima que contemplaban los pliegos, pese a que luego hay compromiso de seguir renovando, ya que la concesión es a 50 años) y se ejecutará en cinco años. A finales de año, de hecho, estará concluido el nuevo diseño, tras suspender el anterior que planteó Moncayo, con una valoración técnica que apenas se quedó en un 36 sobre 100. En este futuro complejo, una de las atracciones de referencia sería un simulador de vuelo.

Última opción

Por último, en el peor de los casos, si Moncayo Leisure no recepcionase el Parque de Atracciones a principios de noviembre, el ayuntamiento se vería obligado a cancelar el contrato (ya tuvo que prorrogar de forma forzosa el anterior con Morte, que decidió no abrir) y a volver a sacar un nuevo concurso.

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Una situación que ninguna de las partes quiere, ya que Fenix mantiene su interés intacto y supondría un mazazo político para el consistorio, que llegaría a un año electoral con el complejo cerrado por segundo año consecutivo y con la gestión del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, cada vez más criticada por todos los grupos municipales.