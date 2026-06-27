Una incidencia eléctrica deja sin luz a más de 4.300 clientes en el barrio de Torrero de Zaragoza

Un fallo en la red de media tensión ha provocado un corte generalizado del suministro eléctrico este sábado en el barrio de Torrero, en Zaragoza. Según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón, la avería afecta actualmente a un total de 4.352 clientes de la zona.

Los técnicos de la compañía eléctrica se han desplazado al lugar del incidente y se encuentran trabajando sobre el terreno para localizar el origen del fallo y proceder a su reparación. Por el momento, el Ejecutivo autonómico ha señalado que no hay una hora prevista para la reposición total del servicio.

Este corte de luz en Torrero se suma a otros episodios de inestabilidad en el suministro eléctrico que han afectado a la capital aragonesa de manera reciente. Hace cinco días un gran apagón dejó sin luz a miles de hogares, en tres distritos de la ciudad como el Actur, San José y la Zona Centro, causando un importante problema en las empresas y negocios de hostelería, además del tráfico y la circulación. Un fallo que se repitió el miércoles en el entorno de la Universidad de Zaragoza.

Aunque todavía se desconocen los motivos del apagón que se vive en Torrero, el fuerte calor ha estado detrás de los accidentes que han dejado sin luz a los zaragozanos en las últimas jornadas. De hecho, las temperaturas cercanas a los 40 grados durante todo el lunes provocaron que uno de los transformadores de la subestación eléctrica de Miraflores se recalentara más de lo habitual. Por otro, la elevada demanda eléctrica terminó de agravar la situación.