Precios de otro planeta para dormir en Zaragoza la noche del eclipse de agosto: hoteles de hasta 1.400 euros por persona y camas en habitaciones compartidas por 700 euros

Olvídense de conseguir un alojamiento económico en la ciudad de Zaragoza la noche del próximo 12 al 13 de agosto, cuando se podrá observar en España el eclipse solar. Solo hace falta echar un vistazo a alguna de las páginas de búsqueda como Booking para comprobar que los precios en la capital aragonesa son de otro planeta para una noche de martes en pleno mes de agosto.

El fenómeno del eclipse, donde Aragón se erige como uno de los puntos de España donde mejor ubicación habrá para su contemplación, ha generado a su alrededor un negocio en torno al turismo. Y ahí es donde los hoteles han visto un filón, en una demanda evidente para vivir algo que no pasa todos los días y que les ha llevado a disparar sus precios. Eso lleva a que una cama en una habitación compartida en el VTZ The Botanic Hostel, en el centro de Zaragoza, cueste 789 euros la noche del 12 de agosto. Es una cantidad desorbitada porque este mismo alojamiento ofrece esa misma cama por 40 euros para este próximo fin de semana -27 y 28 de junio-, por 36 euros para el 11 de julio o por 28 euros para el fin de semana del 8 al 9 de agosto.

No es un caso aislado, porque los ejemplos son muchos y todos en la misma línea: el coste de los hoteles está muy por encima debido al eclipse. De hecho, son varios los hoteles de Zaragoza en los que la noche por persona está cerca de los 1.300 euros. Es el caso del VTZ Hotel Plaza España (dos estrellas), que tiene un precio de 1.291 euros frente a los 85 que cuesta el mismo alojamiento el fin de semana del 11 y 12 de julio o los 71 euros para el fin de semana del 8 y 9 de agosto.

El VTZ San Valero (dos estrellas) es otro con precios disparados para la noche del eclipse, con un coste de 1.261 euros por persona del 12 al 13 de agosto por una habitación que en julio cuesta 116 euros o a principios de agosto tan solo 69 euros. Muy de cerca le sigue el VTZ The Orus Factory, al lado del Portillo, con un precio de 1.258 euros. Habitualmente, este alojamiento tiene costes de 80, 60 o los 178 euros, por ejemplo, de este mismo fin de semana, cuando Zaragoza recibirá gente de fuera, en parte, por el concierto de Leiva.

El hotel más caro para la noche del eclipse en Zaragoza es el VTZ El Príncipe, en la calle Santiago, en pleno casco histórico de Zaragoza. En él, la persona que quiera alojarse tendrá que pagar la friolera de 1.435 euros. La misma habitación tiene un valor de 96 euros el primer fin de semana de agosto, por ejemplo, o de 112 euros para el fin de semana del 11 y 12 de julio.

Otros que rozan los 1.000 euros la noche son el Vincci Zaragoza Centro, con un precio de 943 euros la noche del eclipse por persona. Este mismo hotel vale 178 euros este mismo fin de semana, por ejemplo. El hotel Paris suele tener precios de entre 60 y 80 euros la noche por persona, pero para el día del eclipse su precio es de 900 euros.

La expectación por el eclipse se va a deja notar sí o sí en los bolsillos de quienes quieren presenciar el fenómeno desde Zaragoza, incluso en aquellos que busquen alojamientos a precios más módicos, que prácticamente no existen. Como ejemplo, los 330 euros en Sercotel Plaza Zaragoza la noche del 12 al 13 de agosto por persona en una habitación que este próximo fin de semana, por ejemplo, cuesta 104 euros u 82 euros el primer fin de semana de agosto.

También ha elevado su coste el hotel Villa Gomá, al lado de las Urgencias del Miguel Servet, donde se pagará 601 euros la noche del eclipse frente a los 81 euros que cuesta alojarse este próximo fin de semana. Situación similar en el hotel El Cisne, con un precio de 399 euros el día del eclipse y 57 euros la misma habitación a principios de agosto.

La provincia de Teruel, en máximos de ocupación

El de agosto será el primer eclipse total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo y Aragón es lugar privilegiado para observarlo. Aragón, con cielos limpios y escenarios privilegiados, se convierte en un destino de astroturismo de primer orden y ya hay decretados puntos oficiales de observación: Javalambre, Alcañiz, Calamocha, Monreal del Campo, Camarena, Ariza y Épila.

La provincia de Teruel es, por tanto, uno de los puntos donde la demanda hotelera será más elevada y ya se nota también la búsqueda de Booking. De hecho, en Teruel capital aparece el mensaje de que "un 91% de los alojamientos ya no están disponibles" para la noche del 12 al 13 de agosto. Allí, todavía hay disponibilidad para dormir en el hotel Isabel de Segura por 295 euros; en el hotel Oriente, por 520 euros; el hostal Amantes de Teruel por 300 euros; o el Hotel Welcome Teuel por 440 euros.

Estos son los puntos oficiales para ver el eclipse en agosto. / GOBIERNO DE ARAGÓN

En Calamocha, en estos momentos, solo queda un alojamiento para la noche del eclipse, que es Jardín del Jiloca, por 281 euros. Se trata de una casa vacacional. En los alrededores, el precio es elevado y también se trata de casas rurales: Casa Rural Abuelo Luis, en Báguena, a 2.400 euros la noche, y la Casica de Monreal, en Monreal del Campo, a 840 la noche por persona.

El Alcañiz la disponibilidad todavía es menor, con un 98% de alojamientos ocupados del 12 al 13 de agosto. De hecho, solo hay una opción disponible: hostal el Trilero, por 150 euros la noche.

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Situación parecida en Javalambre, en la sierra turolense. Allí la ocupación es del 87% y solo quedan cuatro opciones, dos de ellas por encima de 1.000 euros la noche por persona al tratarse de apartamentos. Por su parte, el hotel Javalambre sale la noche por 585 euros y el hotel Puerta de Javalambre por 245 euros.