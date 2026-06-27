Movilidad urbana
Zaragoza controla el 74% de los coches que se desplazan por la ciudad
El consistorio amplía la red de 200 puntos de medición de tráfico con 16 nuevos medidores para optimizar la movilidad urbana y la planificación de la ciudad
Zaragoza sigue en la carrera por convertirse en una smart city de primer orden. El ayuntamiento quiere aprovechar la tecnología para gestionar de manera eficiente sus recursos, establecer canales de comunicación con los ciudadanos y mejorar sus servicios. El control del tráfico entra dentro de sus objetivos, con la intención de mejorar los aforos, aumentar la fluidez y evitar atascos. Para ello, ha incluido en el contrato de conservación de la red semafórica la mejora del equipo de control del tráfico rodado, con la ampliación de los puntos de medición con los que se recoge información sobre el tráfico real para tomar decisiones de movilidad, seguridad, planificación urbana y medio ambiente.
Actualmente, el servicio de Movilidad controla el 73,8% de los vehículos que se desplazan por la ciudad gracias a la red de 200 puntos de medida en continuo, con un total de 429 espiras, que tiene repartidos por los distintos barrios. Este sistema le permite conocer el número de vehículos que circula a diario por las avenidas y calles. Las principales arterias de la ciudad tienen instalado de forma permanente este sistema que, con el nuevo contrato, el ayuntamiento quiere seguir ampliando con 16 nuevos puntos de medición.
La información que se obtiene permite saber el volumen de tráfico que hay en una vía y, según el sistema utilizado, incluso puede diferenciar si se trata de coches, motos, autobuses, camiones o bicicletas. Estos datos permiten al área de Movilidad tomar decisiones, como cambiar los sentidos de circulación durante un periodo de obras, crear carriles bus en aquellas vías más congestionadas o mejorar los cruces en caso de que se produzcan más atascos de los deseados.
Además, gracias a los datos, los técnicos de Movilidad pueden comprobar si una calle soporta bien el tráfico, si está saturada o si precisa cambios. También permiten mejorar, adecuar y ajustar los tiempos semafóricos, los pasos de peatones y los tiempos de paso en las rotondas e intersecciones. Los datos de aforo ayudan a estudiar y mejorar la seguridad vial. La información recogida se utiliza a la hora de planificar las obras y reorganizar el tráfico.
Por otro lado, está el Centro de Control de Tráfico de Zaragoza, que, a través de una extensa red de cámaras, vigila en tiempo real el tráfico de la ciudad. Esta red está compuesta por cámaras de alta definición —con zoom, rotación y capacidad para discriminar a los distintos agentes— y por un sistema informático que permite controlar los principales puntos de la red de circulación, de manera que el 100% de la malla básica ya está videovigilada. Es decir, las principales avenidas y calles que se encuentran en el interior del tercer cinturón.
El cerebro del centro de control está operativo las 24 horas del día, pero su función no es la de multar, sino analizar la fluidez del tráfico, detectar problemas y diseñar planes para que los coches —y demás elementos— puedan circular de la manera más fluida posible, evitando siempre los atascos.
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