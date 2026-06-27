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Cambio brusco del tiempo en Aragón: tormentas con granizo y bajada de temperaturas esta semana

Zaragoza, en alerta naranja por tormentas, no pasará de los 35 grados este domingo después de once días consecutivos superando la barrera de los 36

Una persona se protege de la lluvia en Zaragoza

Una persona se protege de la lluvia en Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ / EPA

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Jesús Chueca

Zaragoza

El mes de junio de 2026 pasará a la historia por ser el más caluroso en toda España desde que hay registros. Todo el país ha vivido una ola de calor sofocante, con temperaturas por encima de los 40 grados que han batido récords. Zaragoza, que ya vivió un episodio semejante a finales de mayo, ha sido la ciudad de la Península Ibérica que todavía no se ha librado del calor, ya que los termómetros han alcanzado los 38 grados este sábado. Sin embargo, la situación meteorológica va a cambiar en las próximas horas con la llegada de las tormentas esperadas en todo Aragón este domingo.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que la comunidad vivirá este domingo una jornada marcada por la inestabilidad y por el riesgo generalizado de tormentas. El organismo va a activar la alerta naranja a partir de las 13.00 horas en la Ibérica zaragozana, Cinco Villas y Ribera del Ebro, mientras que el aviso será amarillo en el Pirineo oscense, Centro de Huesca, Bajo Aragón de Teruel, Albarracín y Jiloca, Gúdar y Maestrazgo. Por lo tanto, Zaragoza, Huesca y Teruel estarán bajo aviso por tormentas que podrán ir acompañadas de granizo, rachas muy fuertes de viento y dejar 15 mm de agua en tan solo una hora.

Gran tormenta en Zaragoza

Gran tormenta en Zaragoza / ANDREEA VORNICU / EPA

La llegada de estas tormentas vendrá acompañada de un importante cambio en el tiempo después de un episodio histórico de calor, con Zaragoza superando los 42 grados y algunos pueblos de Los Monegros y Cinco Villas registrando noches ecuatoriales con 26 grados de mínima. El episodio dejará un descenso de las temperaturas que se mantendrá durante buena parte de la semana, con un ambiente más fresco y menos sofocante en la comunidad. Aunque el alivio térmico será notable, la jornada del domingo obligará a extremar la precaución en desplazamientos, actividades al aire libre y zonas expuestas a chubascos fuertes o granizo.

Miércoles, fecha señalada

Las temperaturas bajarán poco a poco en Zaragoza a partir de este domingo después de acumular 11 días consecutivos con máximas por encima de los 36 grados. Las mínimas se situarán en los 22 grados y las máximas en 35. El tiempo más fresco se instalará en la capital aragonesa a partir del lunes por la tarde gracias a la entrada del cierzo. Se esperan rachas de 20-25 kilómetros por hora, que provocarán una sensación térmica mejor tras una ola de calor sofocante.

El día más fresco de la semana en Zaragoza será el miércoles, con 30 grados de máxima. La previsión es que los termómetros vuelvan a escalar de cara al próximo fin de semana, aunque con mínimas mucho más bajas, sobre los 17-18 grados, por lo que se podrá conciliar el sueño con mucha más facilidad sin necesidad de tener encendido el aire acondicionado o el ventilador.

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Mucho calor en Zaragoza durante los últimos días

Mucho calor en Zaragoza durante los últimos días / Miguel Angel Gracia / EPA

Esta tendencia más fresca se notará especialmente en gran parte de la provincia de Zaragoza, como el valle del Ebro o Las Cinco Villas. Según la previsión de la Aemet, en zonas de los Pirineos, como Jaca, se esperan temperaturas más altas que en la capital aragonesa. Lo mismo pasará en Teruel, donde los termómetros no bajarán en exceso y se mantendrán con máximas de 32-35 grados durante casi toda la semana.

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