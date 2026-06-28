Basic-Fit abrirá un nuevo gimnasio low-cost en el bloque cebra que transformó por completo un barrio de Zaragoza

Basic-Fit prepara la apertura de un nuevo gimnasio en el barrio de San José, una de las zonas de Zaragoza que más está cambiando en los últimos años. El local abrirá en los bajos del bloque de Tenor Fleta número 131, junto al parque de La Granja, en un entorno donde cada vez ganan más presencia los negocios de proximidad como clínicas dentales, peluquerías y centros deportivos. Hacer deporte en un gimnasio se ha convertido en la rutina de muchos zaragozanos, que buscan instalaciones cerca de casa para que la pereza no gane la partida en los días más duros de la semana.

Por lo tanto, uno de los barrios más populares de toda Zaragoza contará con un nuevo gimnasio low-cost en los próximos meses. La empresa ha anunciado su apertura en los bajos del bloque cebra que cambió por completo el paisaje urbano del barrio de San José, colocando varios carteles en las últimas horas. Basic-Fit, que ya cuenta con un gimnasio low-cost en la parte baja de la avenida San José, ha decidido apostar nuevamente por una zona en crecimiento gracias a los proyectos urbanísticos que se desarrollarán en los próximos años.

Basic Fit ya ha anunciado su apertura en San José / SERVICIO ESPECIAL

El nuevo gimnasio de la popular cadena de origen holandés abrirá sus puertas próximamente en el bloque de 106 viviendas de Tenor Fleta, junto al parque de La Granja. Un enorme edificio de 2024 que cambió por completo la imagen del barrio de San José. Nada más entregarse las llaves de los pisos, se extendió un rumor entre los vecinos de la zona de que el gran local vacío se podría transformar en un futuro Mercadona. Sin embargo, el murmullo nunca se convirtió en una realidad, ya que hay dos supermercados de la marca valenciana en los alrededores: Camino de las Torres y Monasterio de Samos.

Interior de un gimnasio Basic-Fit / BASIC FIT

Una zona que va a crecer

La llegada de Basic-Fit encaja con el modelo que la cadena ha extendido por buena parte de España: gimnasios de gran formato, cuotas ajustadas, horarios amplios y una propuesta pensada para usuarios que buscan entrenar cerca de casa sin depender de centros deportivos tradicionales. La compañía ofrece clubes con diferentes zonas de entrenamiento, espacios de fuerza, cardio y clases colectivas virtuales, una fórmula que le ha permitido crecer en barrios con mucha densidad de población y buena conexión urbana. En Zaragoza, la cadena ya está presente en varios puntos de la ciudad, entre ellos la avenida San José, Avenida de Valencia, La Almozara, Parque Venecia, el Casco Histórico o el entorno universitario de San Francisco de Borja.

Zona de San José donde se construirán viviendas en un futuro no muy lejano / PABLO IBÁÑEZ / EPA

El entorno elegido por la cadena tampoco es casual. Tenor Fleta y el eje próximo a la Z-30 están llamados a ganar peso residencial en los próximos años con nuevas promociones y solares en transformación. Muy cerca de este punto está previsto el desarrollo de un nuevo bloque de Plaza 14, dentro de una zona que conecta San José con el entorno de La Granja y que cada vez concentra más servicios para los vecinos.

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Cabe recordar que a muy pocos minutos de la localización del nuevo Basic-Fit se vivirá una transformación urbanística histórica en todo el entorno del cajón ferroviario de Tenor Fleta y el Tercer Cinturón. El Ayuntamiento de Zaragoza dio luz verde al aumento de edificabilidad del sector SUZ(D) 38/3. Ese desarrollo permitirá levantar hasta 809 viviendas, 277 más de las autorizadas inicialmente, en una pastilla situada muy cerca del eje que conecta San José, La Paz y Parque Venecia.