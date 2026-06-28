Se vende dúplex de alto standing en un palacete del centro de Zaragoza por 650.000 euros

La vivienda es la principal preocupación de todos los españoles según la última encuesta del CIS. El precio de los inmuebles de obra nueva y segunda mano ha registrado una tremenda subida desde hace diez años y muchas comunidades ya han sobrepasado los valores registrados antes de la crisis del 2008. A pesar de los valores históricos, la compraventa de viviendas no para de crecer en casi todo el país.

Zaragoza tampoco se libra del boom inmobiliario provocado por una falta de oferta y una demanda creciente. Los operarios trabajan a destajo en los barrios periféricos para que los inquilinos puedan recibir cuanto antes las llaves de su piso en un bloque cebra que han comprado con dos o tres años de antelación. Miralbueno, Arcosur y Rosales del Canal son los barrios, junto a La Jota y San José, donde más pisos de obra nueva se van a levantar en los próximos tiempos. Sin embargo, hay mucha gente que no quiere irse a vivir lejos del centro y prefiere invertir todavía más para residir en uno de los históricos pisos de Zaragoza que están buscando nuevo dueño.

La vivienda de lujo tiene un mercado completamente diferente al resto de inmuebles y los propietarios son mucho más asiduos a la compra. A pesar de que Madrid, Barcelona y la Costa del Sol acaparan la gran mayoría de ofertas de viviendas de lujo, la capital aragonesa también tiene un parque inmobiliario muy interesante distribuido en varios puntos como Montecanal, Casablanca o el propio centro de la ciudad. Además de Paseo Independencia y todo el entorno de la plaza de los Sitios, una de las céntricas calles con más caché de toda Zaragoza es, sin duda, el Paseo Ruiseñores, que durante mucho tiempo fue una de las vías más caras de todo Aragón.

El Paseo Ruiseñores es una de las zonas más caras de toda Zaragoza / ANGEL DE CASTRO / EPA

Amplitud interior, independencia y contacto directo con el exterior

Echando un vistazo a los portales inmobiliarios de lujo como Luxury Estate, hemos encontrado a la venta un piso de alto standing en el Paseo Ruiseñores por 650.000 euros. Se trata de un dúplex que ocupa parte de un antiguo palacete de principios del siglo XX, reconvertido en el año 2000, y conserva ese aire señorial que resulta cada vez más difícil de encontrar en Zaragoza.

La vivienda se distribuye en dos plantas y combina amplitud interior, independencia y contacto directo con el exterior. En la planta principal se encuentra la zona más social de la casa, con un salón amplio y luminoso que conecta directamente con la terraza. Desde ahí se accede al jardín privado, un espacio poco habitual en este entorno urbano y uno de los grandes atractivos del inmueble. La cocina, también comunicada con la terraza, está pensada para aprovechar el exterior en el día a día, desde comidas familiares hasta cenas de verano al aire libre.

Terraza del dúplex a la venta en el centro de Zaragoza / LUXURY STATE

En esta misma planta se sitúa la suite principal, con dormitorio y baño privado integrado, además de un aseo de cortesía que permite mantener separada la zona íntima de la vivienda. La planta baja, por su parte, está concebida como un espacio de descanso y funcionalidad. Cuenta con tres dormitorios adicionales, un baño completo y una estancia especialmente interesante: una oficina con entrada independiente desde el exterior. Este detalle convierte la vivienda en una opción muy atractiva para quienes necesitan trabajar desde casa, recibir visitas profesionales o disponer de un despacho sin interferir en la vida familiar.

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El conjunto se completa con un porche-jardín privado de 37,74 metros cuadrados, concebido como un pequeño oasis dentro de la ciudad. Un rincón para desconectar, leer, comer al aire libre o disfrutar de la tranquilidad sin renunciar a vivir en una de las direcciones más demandadas de Zaragoza. Además, la propiedad incluye plaza de garaje en la propia finca, un valor añadido especialmente importante en una zona donde el aparcamiento es uno de los grandes lujos cotidianos.