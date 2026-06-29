Abre 'La Quemada', nueva taberna tradicional en el centro de Zaragoza: "De barrio y de barra"
Ubicada en la calle Antonio Agustín, busca recuperar el ambiente de barrio con tapas clásicas y platos mediterráneos, como las bolitas de bacalao o el ajoblanco con mojama
Zaragoza es casa y tierra de miles de hosteleros y hosteleras, un trabajo arduo y puramente pasional que no deja de dar oportunidades a aquellos que se lanzan a montar su propio negocio y dar de comer a un público local tan demandante. El centro de la ciudad está sufriendo un lavado de cara con las nuevas modas, como lo son los buffets de sushi o los 'hot pots', o las cadenas de comida rápida que buscan ampliar su imperio. Sin embargo, quedan los empresarios más clásicos que inauguran bares más tradicionales y con una gastronomía enfocada a los sabores mediterráneos.
En este caso se trata La Quemada, clásica taberna que busca traer de vuelta el aire de barrio y de los tradicional a una de las zonas con más expectativas para los comensales. No es El Tubo, pero las inmediaciones de la plaza San Miguel también guarda rincones dignos para tapear o comer.
Está ubicado en la calle Antonio Agustín, en el número 24, y aunque abrió este fin de semana, parece que aún le faltan matices por pulir. "Como os dijimos hemos abierto como hemos podido y no como nos hubiera gustado, mejoraremos y perfeccionaremos detalles. Aun así contentos por este pequeño paso que tanto esfuerzo nos ha costado", detallan en su post de Instagram tras la apertura.
Destacan por lo que es un negocio de este estilo: la cercanía y el buen comer. Un sitio en el que con una barra basta para crear un buen ambiente en las horas punta. Una taberna española de serie es cuna de las tapas y La Quemada no será una excepción, con clásicos como las bolitas de bacalao o montaditos para matar el gusanillo, a lo que se le añade variantes de otras zonas de la península, como el ajoblanco de coco con mojama, una sopa fría típica de Andalucía. De principales aprovecharon y presumieron de su entrecot con patatas, un plato del disfrute de la mayoría del público, que siempre pega con un buen vino.
La inauguración fue muy bien recibida por los vecinos de esta céntrica zona y muchos ya prometen por comentarios de sus redes sociales una pronta visita a esta nueva taberna zaragozana que buscará dar alegrías y buenos momentos a quienes se apoyen sobre su barra. "Somos de barrio y de barra", recita uno de sus lemas de su perfil, y se pone e práctica con este pedacito de la hosteleria clásica española, que ya vuelve a brillar en las calles del Centro con esta apertura.
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