La calle de Zaragoza que vio nacer al tranvía y que divide dos barrios históricos de la ciudad

Los números impares pertenecen al distrito de Las Fuentes. Los pares, al de San José. La historia de la calle Miguel Servet de Zaragoza es la historia de uno de los grandes crecimientos de la capital aragonesa. Una vía que antes de integrarse en la escena urbana definitivamente funcionaba como camino de salida hacia el Bajo Aragón, lo que le valió para denominar a las primeras casas que la rodeaban como el barrio del Bajo Aragón, también documentado como Montemolín desde mediados del siglo XIX. Los vecinos, de hecho, no hacen sino reivindicar la existencia de un barrio que quedó partido por la mitad en 1981, con la creación de los distritos urbanos de Zaragoza.

La calle Miguel Servet tiene cerca de dos kilómetros y medio (dimensiones que la convierten en avenida) y su imagen actual es el reflejo de la expansión de la capital aragonesa por el este. Desde el puente de San José en el Huerva, zona en la que se está interviniendo junto a la histórica puerta del Duque de la Victoria y la plaza San Miguel, hasta la carretera de Castellón, dejando atrás la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza e históricos edificios comoel palacio de Larrinaga o Torreluna, que marca su límite.

Uno de sus primeros hitos llegó ya en el último cuarto del siglo XIX, ligado especialmente a la urbanización del entorno del Matadero, que funcionó como tal durante 100 años, hasta su abandono en 1980. Hoy, reconvertido en el centro cívico Salvador Allende, es uno de los epicentros del encuentro vecinal. En este caso, de los vecinos del distrito de Las Fuentes, por su ubicación en los números impares, aunque esta distinción queda reflejada más sobre el papel que en el día a día.

La calle Miguel Servet, cerca de la Facultad de Veterinaria y de la carretera de Castellón. / Jaime Galindo

El nacimiento del tranvía

Pero fue en 1885 cuando el entorno de Miguel Servet recibió un impulso clave, con la creación de la primera línea del tranvía de Zaragoza, que además fue una de las últimas en desaparecer, en 1975. La línea 1 del Bajo Aragón, homónima al viejo camino y al barrio que cruzaba, comenzó su andadura con tracción animal. De los caballos se pasó a la electrificación en los albores del siglo XX.

En su recorrido original, cubría el eje desde la actual plaza España hasta la estación de Utrillas (entonces terminal de Cappa), con la calle Miguel Servet como uno de sus ejes principales. En 1953 ya llegaba hasta Veterinaria y a la postre fue fusionándose con otras líneas y recortando su recorrido, coincidiendo con la democratización del uso del coche privado, hasta que desapareció definitivamente en 1975. En ese final, el tranvía ya iba únicamente desde la facultad hasta la plaza San Miguel.

Vías del tranvía en la calle Miguel Servet, en el inicio de lo que es hoy Compromiso de Caspe, en los años 20. / G. A. Z. A.

Además del tranvía, las industrias y el ferrocarril, aupado por la estación de Utrillas, que tuvo un papel muy destacado en la conexión con el Bajo Aragón y que se clausuró en 1966. En el plano industrial, además del Matadero destacaron Giesa o las propias cocheras de aquel primer tranvía. Una ubicación estratégica y cercana a las cocheras donde Avanza tiene la base actual de los buses urbanos de la ciudad. Mientras, el ayuntamiento apuesta por reconvertir las antiguas naves de Giesa en la Ciudad del Cine de Zaragoza, en un proyecto aparejado a una inversión de 20 millones de euros.

Vacíos urbanos

Además, buena parte del entorno de la calle Miguel Servet sigue teniendo, por población y servicios, una importancia sideral para los vecinos zaragozanos. Muestra de ello son las recientes obras en calles como Matadero, Utrillas o Belchite, todas ellas perpendiculares a Miguel Servet y espejos de aquella primera gran expansión de la capital aragonesa.

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Con todo, sigue habiendo vacíos urbanos que llenar. A las nuevas promociones inmobiliarias, como la del vértice con Cesáreo Alierta, se le suman otras pastillas que todavía son un solar. Una de ellas, por cierto, está incluida dentro de la operación del antiguo Jesús y María, ya el consistorio recibirá, tras el convenio suscrito la pasada semana, dos parcelas en Las Fuentes. Una estará en Miguel Servet (Las Fuentes y no San José, al ser un número impar, el 139). Tasada en más de 1,2 millones de euros, acogerá 30 viviendas públicas que deberá impulsar próximamente Zaragoza Vivienda. Muy cerca, por cierto, de Veterinaria.