Huelga de limpieza en Pilares en Zaragoza: la plantilla de FCC vota "sí" a los paros a la espera de acelerar la negociación

Casi 20 meses llevan noegociando, o intentándolo, el comité de empresa de FCC en Zaragoza y la dirección de la empresa encargada de la limpieza de las calles de la capital aragonesa y de la recogida de residuos. En todo este tiempo, denuncia la representación legal de los trabajadores, apenas ha habido avances ni se han producido acuerdos relevantes para conseguir firmar un nuevo convenio colectivo que mejore las condiciones laborales de una plantilla que suma más de 1.100 personas. En este contexto, el comité ha llamado a los empleados a votar en un referéndum en el que se ha decidido aprobar, por abrumadora mayoría (474 votos a favor y solo 24 en contra, más 5 en blanco) una convocatoria de huelga que podría poner en jaque la organización y celebración de los próximos Pilares.

No obstante, desde el comité esperan que esta convocatoria sirva primeramente para sentar a la empresa en una mesa de negociación en la que se tengan en cuenta algunas de sus propuestas. Los paros se plantean, por tanto, como una última opción pero ya están convocados, por lo que el tiempo ha comenzado a correr.

El primer día de paros parciales será el 24 de septiembre, coincidiendo con la jornada en la que tendrá lugar el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. El objetivo de la huelga ese día es poder convocar al máximo de trabajadores posible para protestar a las puertas del consistorio y tratar así de que el Gobierno local medie en el conflicto al tratarse FCC de una contrata municipal.

En caso de que los paros y la presión no surtan efecto y la negociación no avance, la plantilla ha aprobado ya este lunes en referéndum la convocatoria de otra huelga, esta indefinida, a partir del 7 de octubre, coincidiendo con las principales jornadas de las Fiestas del Pilar, lo que podría generar múltiples afecciones en una ciudad que está a rebosar durante esos días y que podría dar una imagen sucia, con calles llenas de basura y contenedores desbordando.

Calendario de movilizaciones

Antes de llegar a la huelga, el comité de empresa, liderado por CGT, ha aprobado también un calendario de movilizaciones y concentraciones para dar a conocer su problemática ante la opinión pública y presionar así a la dirección de la compañía. El objetivo, cuentan desde el mencionado sindicato, es no obstante conseguir avances a lo largo del verano a raíz de la convocatoria de los paros. Será en caso de no alcanzar un acuerdo cuando la huelga se haga efectiva.

La celebración del referéndum de este lunes se aprobó por mayoría de los miembros del comité de empresa el pasado 17 de junio. La propuesta de huelga viene respaldada por CGT, quien cuenta con nueve de los 23 representantes sindicales del comité, y por CCOO, que cuenta con otros dos delegados.

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Según exigen desde CGT, el convenio que se firme deberá blindar el poder adquisitivo de la plantilla, evitando pérdidas que ahora se están acumulando tras 20 meses negociando. "Hasta ahora todo han sido excusas para negociar u ofertas que no alcanzaban los mínimos exigidos por la plantilla", defienten. Entre otras cuestiones, los representantes de los trabajadores buscan conseguir una reducción de la jornada laboral, la reorganización de las categorías profesionales y acabar con la "precariedad" de los trabajadores con jornada parcial de los fines de semana.