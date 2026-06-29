La pastelería XXL más famosa de Zaragoza abrirá su primer local en la Margen Izquierda del Ebro: "Llenos de ganas e ilusión"

Zaragoza se ha llenado de pastelerías y cafeterías de especialidad desde la pandemia. Varias franquicias han logrado convencer a los zaragozanos gracias a sus productos de primera calidad y han ido expandiéndose poco a poco por casi todos los barrios de la ciudad. Los Mayses es una de las marcas de cafetería y pastelería que más se ha ganado el cariño de los vecinos con su propuesta de pastelería XXL, especialmente por sus famosos croissants gigantes. La compañía ha anunciado en las últimas horas la apertura de su primer local en la margen izquierda del Ebro.

Los Mayses es una de las pastelerías con más presencia en Zaragoza, ya que actualmente cuenta con cinco establecimientos repartidos por casi toda la ciudad: Miguel Servet, Tomás Bretón, Fernando el Católico, Delicias y Don Jaime. “Muy pronto nueva apertura. Un barrio más en Zaragoza podrá disfrutar de nuestros desayunos, meriendas y productos artesanales. ¿Adivináis dónde puede ser? Afrontamos esta expansión llenos de ganas e ilusión”, publicó la cuenta oficial de Los Mayses en Instagram hace solo unos días.

En imágenes | Pastelería Los Mayses Zaragoza /

La empresa ha seguido la maniobra de marketing habitual en estos tiempos en redes sociales: intrigar a sus seguidores sobre la localización de su próxima cafetería o pastelería. Cabe recordar que Los Mayses inauguraron a finales de noviembre su gran local en la calle Don Jaime, que cuenta con dos plantas y también funciona como restaurante con menú del día. Ahora, la compañía ha decidido expandir su dominio por la capital aragonesa y dará por fin el salto a la Margen Izquierda del Ebro abriendo su sexto local en Zaragoza en el barrio del Actur.

Una cotizada esquina del Actur

El equipo de marketing de Los Mayses ha vuelto a usar la cuenta de Instagram para dar más pistas sobre la localización de la nueva pastelería, que abrirá sus puertas en los próximos meses. Según indican desde el perfil, el local se encontrará en los alrededores de GranCasa y las altas torres del World Trade Center. Los operarios ya trabajan en la adaptación del establecimiento, que estará situado en una de las esquinas más cotizadas de María Zambrano. De hecho, ya hay un cartel en la vitrina anunciando la llegada de Los Mayses.

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La historia de Los Mayses está ligada al crecimiento de una pastelería de barrio que ha sabido adaptarse a los nuevos gustos sin perder su base artesanal. Con más de 30 años de trayectoria, la marca se ha consolidado como una referencia dulce en Zaragoza gracias a su obrador propio, sus turrones artesanos y una propuesta que combina productos clásicos con formatos más actuales y virales. Sus croissants, donuts, palmeras, cookies y New York rolls XXL se han convertido en parte de su identidad y explican buena parte de su éxito en redes sociales y entre una clientela fiel que ahora también tendrá parada en la Margen Izquierda.