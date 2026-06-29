Susto en las carreteras aragonesas tras una colisión entre un turismo y un autobús en el que viajaban 50 personas
La Guardia Civil investiga las causas del accidente que provocó un herido leve en el turismo implicado
Una persona ha resultado herida leve esta madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-1304, dentro del término municipal de Alfamén, en la provincia de Zaragoza. El siniestro ha consistido en una colisión frontolateral entre un turismo y un autobús en el que viajaban 50 pasajeros, todos ellos ilesos, al igual que el conductor del vehículo de transporte colectivo.
El accidente se ha producido a las 06.00 horas de este lunes, a la altura del kilómetro 12,500 de la citada vía, según ha informado la Guardia Civil. En el choque se han visto implicados un turismo y un autobús, en una colisión cuyas circunstancias concretas no han sido precisadas por el momento.
Como consecuencia del impacto, una persona que viajaba en el turismo ha resultado herida de carácter leve. Por su parte, tanto el conductor del autobús como los 50 pasajeros que se encontraban en su interior han salido ilesos del siniestro, sin que se hayan comunicado daños personales entre los ocupantes del vehículo de transporte.
Las causas del accidente se desconocen por ahora y están siendo objeto de análisis por parte de la unidad de investigación de seguridad vial del Subsector de Zaragoza. Esta unidad será la encargada de estudiar las circunstancias en las que se produjo la colisión frontolateral y de esclarecer los factores que pudieron intervenir en el siniestro registrado en la A-1304.
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