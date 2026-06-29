El transporte público de Zaragoza se adapta al verano: así quedan las líneas del bus y las frecuencias del tranvía
Los cambios empezarán a partir del 1 de julio y se implementarán de forma progresiva
Siguiendo el criterio aplicado cada verano, tanto en Zaragoza como en todas la grandes ciudades, el transporte público urbano adaptará progresivamente su oferta a partir del día 1 de julio a la disminución habitual de usos que se registra durante los meses de vacaciones.
En el caso del autobús, la variación de la dotación en julio oscilará entre el 14 y el 17%, según el tipo de día de que se trate (laborable, sábado o festivo). Hay que tener en cuenta que ya en julio, según los datos de ocupación de años anteriores, la demanda real de viajeros cae entre un 14 y un 20%. Es decir: la dotación de autobuses en la calle será proporcionalmente superior al descenso real del número de usuarios.
La adaptación se hace de manera muy calculada en función de las necesidades de cada línea. De hecho, muchas líneas mantienen sus cuadros de marcha todo el verano o incluso reciben refuerzos en la primera quincena de julio. El resumen de los cambios es el siguiente:
Durante los laborables de verano, las líneas 28, 43, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, C1 y C4 mantendrán los cuadros de marcha de todo el año. En el resto de las líneas disminuye la dotación de autobuses salvo la línea 21 que mantiene la dotación en la primera quincena de julio.
Los laborables del 1 al 15 de julio, ambos incluidos, las líneas 23, 39, Ci1, Ci2, Ci3 y Ci4 verán reforzado su servicio con un vehículo y la línea 33 con 2 vehículos respecto al resto del verano. Los laborables del 1 al 15 de julio, ambos incluidos, la línea 44 llega hasta el Centro Politécnico Superior – Campus Río Ebro.
Sábados y festivos
Durante los sábados de verano las líneas 25, 28, 43, 50, 51, 56, 58, 59, 60, C1 y C4 mantendrán los cuadros de marcha de todo el año. En el resto de las líneas disminuye la dotación de autobuses excepto en las líneas 41, 44, 52, Ci1 y Ci2 que mantienen la dotación, pero ven modificados sus cuadros de marcha.
Durante los festivos de verano las líneas 25, 28, 30, 43, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, C1 y C4 mantendrán los cuadros de marcha de todo el año. En el resto de las líneas disminuye la dotación de autobuses excepto las líneas 36, 41, 44, 52, 53, Ci1 y Ci2 que mantiene la dotación, pero ven modificados sus cuadros de marcha.
Tranvía
Respecto al tranvía, el servicio ofertado en el mes de julio disminuye un 19,4%, mientras que la demanda lo hace de manera mucho más acusada, un 27,1%. En el caso del mes de agosto, el servicio disminuye un 34,7%, mientras que la demanda cae un 44,5%.
Los días laborables del mes de julio se mantienen las frecuencias prácticamente igual que en invierno a lo largo de la mayor parte de la jornada, con variaciones que van desde el medio minuto a los dos minutos y medio. Las horas punta en laborables se mantienen, con un incremento en la frecuencia del mediodía, pasando de 5'5 minutos a 8, de 14:30h a 16:00h.
Cabe recordar que durante el verano se mantiene el horario nocturno ampliado los fines de semana. De este modo, los viernes, sábados y vísperas de festivo el servicio de tranvía se extiende hasta las 01.30 (hora de última salida de tranvías desde las dos terminales, Mago de Oz y Avenida de la Academia).
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