Zaragoza participa en el proyecto europeo Systemico para impulsar la economía circular y la mitigación climática en la industria y las ciudades

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido seleccionado para participar en Systemico, un ambicioso proyecto europeo que busca acelerar la transición hacia modelos industriales y urbanos más sostenibles. La iniciativa reúne a más de 30 entidades de varios países europeos —España, Grecia, Suecia, Italia, Bulgaria, Dinamarca, Noruega y Reino Unido— con un presupuesto total cercano a los 9 millones de euros y una contribución de la Unión Europea de unos 8,5 millones.

La iniciativa ha sido presentada en el Ayuntamiento de Zaragoza por la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans; el director general de CIRCE, Andrés Llombart; la CEO de la empresa aragonesa Arpa Equipos Móviles de Campaña, Clara Arpa; el director de la Asociación de Empresarios de los Polígonos Industriales de la Puebla de Alfindén, Carlos Querol; y el coordinador técnico del Centro de Innovación Tecnológica para el Tratamiento de Residuos Alfonso Maíllo (CIAM) de Urbaser, Alberto Gala.

Systemico desarrollará acciones conjuntas para integrar economía circular y mitigación climática en la industria, las ciudades y las regiones, a través de cuatro pruebas piloto y tres lugares de replicación en Europa. El proyecto se enmarca en las grandes estrategias europeas de sostenibilidad, como la Misión de Ciudades Climáticamente Neutras e Inteligentes y la Iniciativa de Ciudades y Regiones Circulares (CCRI), y propone un enfoque basado en "sistemas regionales inteligentes" que conectan energía, residuos, industria, movilidad y uso del suelo para avanzar hacia la neutralidad climática y la economía circular.

Proyecto piloto en Zaragoza

Zaragoza, como Ciudad Misión y región CCRI, contará con una de las cuatro pruebas piloto del proyecto, que mostrará cómo acoplar circularidad y neutralidad climática mediante dos intervenciones estratégicas en los sectores de residuos y energía, inspiradas en iniciativas previas de referencia como Circular Biocarbon y Redol. Así, en el Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ), operado por Urbaser en el Parque Tecnológico de Reciclaje López Soriano, se optimizará la biorrefinería produciendo biocarbón a partir de residuos locales para sustituir el carbón activo importado en la depuración de biogás, reduciendo emisiones y dependencia de materiales.

Por otra parte, en el polígono ondustrial de La Puebla de Alfindén (AIPark, representado por AEPPI), se elaborará una hoja de ruta hacia la neutralidad climática que integrará energías renovables, eficiencia energética, uso circular del agua y simbiosis industrial entre empresas. Estas actuaciones se apoyarán en herramientas digitales de monitorización, trazabilidad y optimización de flujos, y en un modelo de gobernanza que alinea a los actores locales con los objetivos climáticos.

Un ecosistema local sólido

La prueba piloto aragonesa atrae alrededor de 1,1 millones de euros de Europa y reúne a cinco entidades del territorio con funciones complementarias:

- El Ayuntamiento de Zaragoza aporta el marco institucional y político, garantizando la coherencia con las estrategias municipales de sostenibilidad y la integración de las soluciones en la planificación urbana y climática de la ciudad.

- Circe ejerce como coordinador técnico de la demostración española, liderando el desarrollo de las soluciones tecnológicas —tanto el biocarbón como la hoja de ruta industrial— y aportando capacidades de análisis, modelización, evaluación de impacto y herramientas digitales.

- Urbaser opera la planta CTRUZ e implementa a escala real las soluciones de valorización de residuos, incluida la validación del biocarbón en la depuración de biogás.

- La Asociación de Empresarios de los Polígonos Industriales de La Puebla de Alfindén (AEPPI) dinamiza a las empresas del polígono e impulsa las oportunidades de simbiosis industrial y eficiencia.

- Arpa Equipos Móviles de Campaña aporta soluciones tecnológicas aplicadas al tratamiento de agua y recursos, con sistemas modulares integrables en los procesos industriales. Además da soporte a la elaboración de la hoja de ruta hacia la neutralidad climática que integrará energías renovables y eficiencia energética, con Hidrógeno verde como vector energético clave para la descarbonización de zonas industriales.

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Con esta participación, Zaragoza refuerza su compromiso con la economía circular, la descarbonización industrial y la planificación sostenible, consolidándose como una ciudad activa en las principales iniciativas europeas de transición verde.