El Ayuntamiento de Zaragoza envía 80.000 euros a Venezuela tras los terremotos

El Comité Autonómico de Emergencias Humanitarias se ha celebrado esta tarde en el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (LAAAB) con la vista puesta en los terremotos que ha sufrido Venezuela en los últimos días. El encuentro ha contado con la participación de la directora general de Coordinación Institucional, Ana Pilar González, y la directora general de Ayudas Sociales, Marisa Rada, así como de representantes de la Federación Aragonesa de Solidaridad, los ayuntamientos de las tres capitales de provincia y de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Durante el Comité, el Ejecutivo autonómico ha anunciado que va a solicitar su adhesión a la Agencia Española de Cooperación Internacional, también ha puesto a disposición de Venezuela a profesionales forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón, así como una nave para el acopio de material que posteriormente se enviaría al país.

Además de mantener un contacto permanente con los representantes del país en nuestra comunidad, al igual que han hecho los consistorios que cuentan con residentes del país americano, han anunciado la puesta en marcha de una plataforma, en colaboración con Ibercaja, para recaudar fondos que posteriormente se destinarán a la reconstrucción del país, en coordinación con las organizaciones de venezolanos. Una iniciativa en la que también participarán lasdiferentesadministraciones que así lo deseen.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha estado en contacto desde el primer momento con la comunidad venezolana en la ciudad, aportará todo el presupuesto restante de la partida de Emergencias, esto es 80.000 euros. "Zaragoza no va a permanecer al margen de esta llamada de socorro. Desde el primer momento, nos pusimos en contacto con la comunidad venezolana de nuestra ciudad para trasladarles el apoyo, la solidaridad y cercanía de este Ayuntamiento", ha manifestado el concejal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, quien ha asistido hoy en el Comité de Emergencias.

Tras finalizar la reunión, Mendoza ha recordado que la alcaldesa de Zaragoza ya afirmó ayer la voluntad del Ayuntamiento de colaborar y "hoy, en el marco del comité, podemos concretar que lo haremos con el máximo presupuesto disponible en este momento, es decir 80.000 euros" .

Además, ha señalado que el Consistorio está abierto a participar de la manera que sea necesaria en otras iniciativas, en coordinación con las administraciones competetentes y con las entidades que trabajan sobre el terreno.

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"Sabemos que la comunidad venezolana está viviendo estas horas con enorme preocupación por sus familias, amigos y por el país. Y a todos ellos queremos decirles que no están solos, que Zaragoza siempre ha demostrado que esta con el pueblo venezolano" .