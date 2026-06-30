El bonito edificio de los alrededores de Zaragoza con más de 100 años de historia que renacerá en los próximos meses

Se trata de uno de los principales legados del pasado industrial de Zaragoza. Situada en Casetas, la histórica Harinera del Ebro lleva tiempo a la espera de un proyecto que rescate esta joya arquitectónica que se proyectó a principios del siglo pasado y que por fin está en obras para reabrir convertido en un centro polivalente, expositivo y cultural. Ese será su futuro próximo, pero su pasado guarda otros muchos secretos.

El edificio original era mucho más grande de lo que hoy es y es que en 2007 se derribó buena parte de la harinera original pese a los intentos de entidades patrimonialistas como Apudepa de proteger el conjunto y catalogarlo como Bien de Interés Cultural para evitar su desaparición. La lucha fue en vano a pesar de que según defendían los expertos, la Harinera del Ebro era "uno de los máximos exponentes de la arquitectura industrial conservada de las primeras décadas del siglo XX en Zaragoza".

Visita de la alcaldesa, Natalia Chueca, este lunes a las obras de la Harinera de Casetas. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Pero la piqueta hizo de las suyas, como tantas otras veces en Aragón, y destruyó parte de un edificio que llevaba lustros esperando un proyecto hasta que ahora, con la llegada de los fondos europeos y la iniciativa del Gobierno municipal del PP, se está rehabilitando.

La Harinera del Ebro fue diseñada por Amancio Ercilla en 1917, quien propuso un edificio de planta rectangular y tres alturas, según consta en el portal de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, una web que entre otras cosas destaca los vanos del primer piso, que son adintelados. "Es en el último piso dónde hay mayor decoración ya que en él se abren, a ambos lados del mirador descrito, dos series de tres vanos en arco de medio punto que presentan el trasdós pintado en amarillo. El remate de la fachada está compuesto por un entablamento que sirve para anunciar la marca de la casa: Harinera del Ebro, Juan Solans Latorre, S.A. Los alzados cortos repiten lo ya descrito, aunque estos terminan con un hastial partido y en uno de ellos se puede volver a leer, Harinera del Ebro", reza la página oficial de la DGA. Al lado de este edificio, el principal, se construyó un almacén de una altura pero que seguía las mismas características estilísticas que la fábrica.

Harinera de Casetas, en una imagen de Archivo. / APUDEPA

Ahora, lo que queda en pie de la antigua harinera de Casetas está en plena primera fase de su proceso de rehabilitación y ampliación, unas obras que ha visitado este lunes la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Iberco Construcciones por un importe de 2,9 millones de euros. Para esta primera fase, el Ayuntamiento de Zaragoza logró captar 1,5 millones de euros de financiación europea gracias a un proyecto que consiguió una magnífica puntuación de los técnicos, puesto que quedó en el puesto número 18 de entre las 181 propuestas seleccionadas entre las más de 1.000 registradas para conseguir fondos de Bruselas.

Según ha informado el consistorio, las obras afrontan ya un momento de aceleración tras superar las tareas iniciales más delicadas. Al tratarse de una estructura antigua, los primeros meses requirieron un esfuerzo minucioso para asegurar la estabilidad del inmueble. Hasta el momento, se ha procedido a la demolición del antiguo silo anexo —tras recibir la correspondiente validación de Patrimonio—, lo que ha permitido ejecutar con éxito el sótano que conectará el inmueble original con el edificio de nueva planta.

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Visita a las obras de la Harinera de Casetas. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Durante el recorrido de este lunes, la alcaldesa puso en valor el profundo impacto que tendrá esta actuación para Casetas y para el conjunto de Zaragoza. "Con este proyecto devolvemos la vida a un edificio histórico que llevaba años en desuso, cuidando de nuestro patrimonio y transformándolo en un gran foco de dinamismo cultural, juvenil y social", ha afirmado Natalia Chueca. Asimismo, ha subrayado que esta inversión responde firmemente a "la política de este Gobierno municipal de dotar de equipamientos públicos modernos, sostenibles y de máxima calidad a todos los distritos y barrios rurales de Zaragoza, garantizando la igualdad de oportunidades y de servicios vivan donde vivan nuestros vecinos".