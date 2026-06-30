Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SamperEscudero ZaragozaSuceso SabadellCalor AragónLos BañalesAire acondicionado
instagramlinkedin

Urbanismo

El bonito edificio de los alrededores de Zaragoza con más de 100 años de historia que renacerá en los próximos meses

El Ayuntamiento de Zaragoza destina 2,9 millones de euros a la rehabilitación de este edificio histórico, que será un centro cultural y polivalente

La historia de la Harinera de Casetas

La historia de la Harinera de Casetas

EL PERIÓDICO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Iván Trigo

Iván Trigo

Zaragoza

Se trata de uno de los principales legados del pasado industrial de Zaragoza. Situada en Casetas, la histórica Harinera del Ebro lleva tiempo a la espera de un proyecto que rescate esta joya arquitectónica que se proyectó a principios del siglo pasado y que por fin está en obras para reabrir convertido en un centro polivalente, expositivo y cultural. Ese será su futuro próximo, pero su pasado guarda otros muchos secretos.

El edificio original era mucho más grande de lo que hoy es y es que en 2007 se derribó buena parte de la harinera original pese a los intentos de entidades patrimonialistas como Apudepa de proteger el conjunto y catalogarlo como Bien de Interés Cultural para evitar su desaparición. La lucha fue en vano a pesar de que según defendían los expertos, la Harinera del Ebro era "uno de los máximos exponentes de la arquitectura industrial conservada de las primeras décadas del siglo XX en Zaragoza".

Visita de la alcaldesa, Natalia Chueca, este lunes a las obras de la Harinera de Casetas.

Visita de la alcaldesa, Natalia Chueca, este lunes a las obras de la Harinera de Casetas. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Pero la piqueta hizo de las suyas, como tantas otras veces en Aragón, y destruyó parte de un edificio que llevaba lustros esperando un proyecto hasta que ahora, con la llegada de los fondos europeos y la iniciativa del Gobierno municipal del PP, se está rehabilitando.

La Harinera del Ebro fue diseñada por Amancio Ercilla en 1917, quien propuso un edificio de planta rectangular y tres alturas, según consta en el portal de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, una web que entre otras cosas destaca los vanos del primer piso, que son adintelados. "Es en el último piso dónde hay mayor decoración ya que en él se abren, a ambos lados del mirador descrito, dos series de tres vanos en arco de medio punto que presentan el trasdós pintado en amarillo. El remate de la fachada está compuesto por un entablamento que sirve para anunciar la marca de la casa: Harinera del Ebro, Juan Solans Latorre, S.A. Los alzados cortos repiten lo ya descrito, aunque estos terminan con un hastial partido y en uno de ellos se puede volver a leer, Harinera del Ebro", reza la página oficial de la DGA. Al lado de este edificio, el principal, se construyó un almacén de una altura pero que seguía las mismas características estilísticas que la fábrica.

Harinera de Casetas, en una imagen de Archivo.

Harinera de Casetas, en una imagen de Archivo. / APUDEPA

Ahora, lo que queda en pie de la antigua harinera de Casetas está en plena primera fase de su proceso de rehabilitación y ampliación, unas obras que ha visitado este lunes la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Iberco Construcciones por un importe de 2,9 millones de euros. Para esta primera fase, el Ayuntamiento de Zaragoza logró captar 1,5 millones de euros de financiación europea gracias a un proyecto que consiguió una magnífica puntuación de los técnicos, puesto que quedó en el puesto número 18 de entre las 181 propuestas seleccionadas entre las más de 1.000 registradas para conseguir fondos de Bruselas.

Según ha informado el consistorio, las obras afrontan ya un momento de aceleración tras superar las tareas iniciales más delicadas. Al tratarse de una estructura antigua, los primeros meses requirieron un esfuerzo minucioso para asegurar la estabilidad del inmueble. Hasta el momento, se ha procedido a la demolición del antiguo silo anexo —tras recibir la correspondiente validación de Patrimonio—, lo que ha permitido ejecutar con éxito el sótano que conectará el inmueble original con el edificio de nueva planta.

Noticias relacionadas

Visita a las obras de la Harinera de Casetas.

Visita a las obras de la Harinera de Casetas. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Durante el recorrido de este lunes, la alcaldesa puso en valor el profundo impacto que tendrá esta actuación para Casetas y para el conjunto de Zaragoza. "Con este proyecto devolvemos la vida a un edificio histórico que llevaba años en desuso, cuidando de nuestro patrimonio y transformándolo en un gran foco de dinamismo cultural, juvenil y social", ha afirmado Natalia Chueca. Asimismo, ha subrayado que esta inversión responde firmemente a "la política de este Gobierno municipal de dotar de equipamientos públicos modernos, sostenibles y de máxima calidad a todos los distritos y barrios rurales de Zaragoza, garantizando la igualdad de oportunidades y de servicios vivan donde vivan nuestros vecinos".

Así era la Harinera de Casetas hace unos años.

Así era la Harinera de Casetas hace unos años. / APUDEPA

Suscríbete para seguir leyendo

Añádenos en Google
  1. Última hora del incendio forestal en Tamarite de Litera, en directo: el Gobierno de Aragón desconfina Fonz, pero mantiene el desalojo de tres municipios
  2. El supermercado cooperativo de Zaragoza donde los tomates saben a tomate: 'Aquí no hace falta mirar las etiquetas
  3. El Rapid, el pequeño y carismático local que ha salvado la noche a media Zaragoza: 37 años de hamburguesas, rapidez y ambiente familiar
  4. El destino elegido por miles de aragoneses cada verano que lucha contra una plaga de serpientes: 'Ni con un ejército preparado para acabar con ellas lo conseguiríamos
  5. Una de las primeras herboristerías de Zaragoza se despide de su histórica tienda en el centro: “Es un paso hacia el futuro”
  6. Noches de ostras y Ferraris: así era trabajar en el casino de Montesblancos de Alfajarín en sus años de máximo lujo
  7. Basic-Fit abrirá un nuevo gimnasio low-cost en el bloque cebra que transformó por completo un barrio de Zaragoza
  8. Los trabajadores de Stellantis Figueruelas que estuvieron de baja en 2023 cobrarán la paga de beneficios tras la decisión del Supremo

Condenado por robar en cuatro habitaciones del hotel Palafox en Zaragoza

Condenado por robar en cuatro habitaciones del hotel Palafox en Zaragoza

La Policía pone nombre al cabecilla de los Blue Demons en Zaragoza

La Policía pone nombre al cabecilla de los Blue Demons en Zaragoza

El bonito edificio de los alrededores de Zaragoza con más de 100 años de historia que renacerá en los próximos meses

El bonito edificio de los alrededores de Zaragoza con más de 100 años de historia que renacerá en los próximos meses

Nuevo intento para reabrir y sacar del olvido los antiguos quioscos de prensa del paseo Independencia, en Zaragoza

Nuevo intento para reabrir y sacar del olvido los antiguos quioscos de prensa del paseo Independencia, en Zaragoza

Huelga de limpieza en Pilares en Zaragoza: la plantilla de FCC vota "sí" a los paros a la espera de acelerar la negociación

Huelga de limpieza en Pilares en Zaragoza: la plantilla de FCC vota "sí" a los paros a la espera de acelerar la negociación

Zaragoza participa en el proyecto europeo Systemico para impulsar la economía circular y la mitigación climática en la industria y las ciudades

Zaragoza participa en el proyecto europeo Systemico para impulsar la economía circular y la mitigación climática en la industria y las ciudades

El transporte público de Zaragoza se adapta al verano: así quedan las líneas del bus y las frecuencias del tranvía

El transporte público de Zaragoza se adapta al verano: así quedan las líneas del bus y las frecuencias del tranvía

Abre 'La Quemada', nueva taberna tradicional en el centro de Zaragoza: "De barrio y de barra"

Abre 'La Quemada', nueva taberna tradicional en el centro de Zaragoza: "De barrio y de barra"
Tracking Pixel Contents