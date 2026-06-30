Dia regresará a una calle histórica de Zaragoza tras más de dos años sin gran supermercado: "No hay ninguno cerca"

Hay zonas de Zaragoza que esperan como agua de mayo la apertura de un supermercado en sus alrededores. Ocurre en barrios de nueva construcción, donde las grandes marcas siguen esperando la llegada de más vecinos antes de aventurarse a alquilar un local o incluso construir su propia instalación en alguno de los solares disponibles. Pero esta situación también se vive en pleno centro de la capital aragonesa, en manzanas donde no hay un gran supermercado cerca y muchos vecinos se ven obligados a recurrir a la compra online o a desplazarse en vehículo propio hasta plataformas comerciales de la periferia.

Uno de los quebraderos de cabeza de los vecinos de la plaza Salamero, el paseo Independencia o la calle Cádiz se resolverá en los próximos meses. Dia ha anunciado, a través de una lona colocada en una obra, que abrirá una nueva tienda en la calle Cinco de Marzo, una apertura que servirá para cubrir un vacío comercial que se prolonga desde hace más de dos años. La histórica vía que conecta Independencia con Salamero contó durante mucho tiempo con un gran supermercado situado en uno de los locales más recordados del centro de Zaragoza. Sin embargo, aquel negocio, bajo la marca Plaza de Dia, cerró sus puertas el 24 de diciembre de 2022.

Antiguo supermercado Dia en la calle Cinco de Marzo / Jaime Galindo. / EPA

El cierre fue un palo muy duro para los vecinos del centro de la capital aragonesa. “No hay ningún supermercado cerca, está El Corte Inglés de Sagasta, pero aún tienes un trozo”, señalaba el conserje de uno de los edificios cercanos a este diario tras conocer la noticia. “El sitio estaba muy bien porque tenía muchas marcas y era asequible para todos los bolsillos”, lamentaba otra vecina del centro sobre el cierre del que fue uno de los supermercados más grandes de Zaragoza. Uno de los motivos del adiós fueron los elevados gastos de mantenimiento del edificio.

Y es que el antiguo supermercado Dia de la calle Cinco de Marzo estaba situado en uno de los inmuebles con más historia de la ciudad. Antes de convertirse en supermercado, el espacio fue frontón, sala de cine, pista de hielo y sede de los emblemáticos almacenes Galerías Primero. El local abrió en 1932 como frontón de pelota vasca y apenas dos años después incorporó un equipo cinematográfico para transformarse en el Frontón Cinema, una de las salas más populares y económicas de Zaragoza.

Una imagen de Frontón Cinema, inaugurado en 1932 como frontón. / ZARAGOZA ANTIGUA

Aquel cine, situado en la antigua calle Requeté Aragonés, se mantuvo activo durante décadas y también acogió veladas de lucha libre, boxeo y actos públicos. En 1963 volvió a funcionar como frontón y en 1973 se reconvirtió en la pista de hielo El Ibón. Tras su cierre, el enorme local pasó a formar parte de la memoria comercial zaragozana como sede de Galerías Primero, la cadena fundada en 1957 por Plácido Muñoz.

¿Dónde estará el nuevo Dia?

El nuevo supermercado Dia que desembarcará en la calle Cinco de Marzo se situará justo enfrente de la salida de los Cines Palafox y tendrá como vecino cercano a la tienda de K-Tuin. La compañía está apostando con fuerza por Zaragoza, donde ya cuenta con 75 tiendas en la provincia y más de 100 establecimientos en Aragón.

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El nuevo Dia va a ser vecino del anterior / RUBEN RUIZ R< / EPA

La última tienda Dia en abrir sus puertas fue la de María de Huerva, con 390 metros cuadrados y un aparcamiento con capacidad para 35 plazas. En Zaragoza capital, la cadena también ha estrenado recientemente un nuevo supermercado en la calle Arzobispo Morcillo. La compañía mantiene además la intención de abrir más supermercados en la capital aragonesa y en el resto de la comunidad en lo que queda de año.