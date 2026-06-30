El esfuerzo para comprar un piso en Zaragoza ya está por encima de lo "razonable": estos son los barrios más caros

Como cada trimestre, la consultoría Tinsa, especializada en el análisis del mercado inmobiliario, ha emitido un nuevo informe en el que se recogen las variaciones interanuales en el precio de la vivienda. Y, como cada trimestre, estos no hacen sino seguir subiendo tanto en las comunidades autónomas como en las provincias y sus 52 capitales. En Aragón, entre abril y junio lo han hecho en un 15,2%, idéntico a la media nacional, con un metro cuadrado que se queda en 1.826 euros. Respecto al primer trimestre, es un 3,4% más, a niveles todavía lejanos de la burbuja inmobiliaria (le falta aún un 14,2% para ello, en términos nominales, por lo que la distancia real es aún mayor.

El caso más paradigmatico de la comunidad es su capital, Zaragoza. La enorme bolsa de suelos existente en Arcosur sigue haciendo de retén para el incremento de los costes, aunque cada vez su efecto es menor, como demuestra el hecho de que, por primera vez, deja atrás la barrera del esfuerzo "razonable". Esto es, dedicar menos de un 35% de la renta disponible de un hogar medio destinada al pago del primer año de una hipoteca que financia el 80% del valor de un piso nuevo.

Zaragoza se sitúa ahora en un esfuerzo teórico del 35,6%, aunque es cierto que sigue siendo la más asquible de las seis grandes capitales. Madrid (63,5%), Barcelona (62,3%), Málaga (52,9%), Valencia (45,4%) y Sevilla (45,2%) siguen muy por encima. Así las cosas, en la capital aragonesa el valor mediano de los pisos terminados (sean de obra nueva o de segunda mano) está en 2.149 euros/m2, un 14,5% más que en junio de 2025 y un 3,7% más que en el primer trimestre de 2026.

Del Centro a Las Fuentes y Torrero

Por barrios, Tinsa destaca que las variaciones interanuales oscilan entre el 8,5% y el 18%. Por encima del 15% están los distritos de Las Fuentes, La Almozara, Torrero-La Paz y el Casco Antiguo, además de los barrios rurales del oeste de Zaragoza. Trimestralmente, van del 1,7% de San José, donde menos ha subido, al 3,6% de La Almozara, donde más lo han hecho.

Vivienda en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, en una imagen de archivo. / Jaime Galindo.

El barrio más caro para vivir sigue siendo el Centro, con 2.426 euros/m2, seguido del distrito Universidad (2.245 euros/m2) y de la margen izquierda, que Tinsa la agrupa en un solo análisis, con 2.118 euros/m2. Por encima de los 2.000 euros están también el Casco Histórico (2.092 euros/m2), Oliver-Valdefierro (2.057 euros/m2), San José (2.037 euros/m2) y La Almozara (2.032 euros/m2).

De hecho, pese a que Las Fuentes ha sido el barrio donde más han subido los precios de la vivienda en el último año, un 18%, sigue en un umbral por debajo de los 1.900 euros/m2, 1.891 concretamente. Torrero-La Paz, otro de los que ha experimentado un gran crecimiento (del 15,6%), es el único distrito urbano con un precio menor (1.817 euros/m2), seguido ya de los barrios rurales del norte y del oeste.

Huesca, Teruel y provincias

En cuanto a las otras dos capitales aragonesas, Huesca y Teruel, las tendencias son dispares. En el caso de la ciudad turolense, el crecimiento interanual de los precios ha sido del 13,2%, dejando el metro cuadrado muy cerca del de Huesca, en 1.635 euros, frente a los 1.672 que refleja la capital oscense donde, eso sí, la variación ha sido mucho menor, de un 5,6%.

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En cuanto a las provincias, la zaragozana ya se sitúa en 1.932 euros/m2, un 14,5% más que en junio de 2025, y Huesca en 1.547 euros/m2, un 11,5% más. Por tanto, en el caso oscense, crece más en el conjunto de la provincia que en la capital, más destensada. En Teruel, en cambio, sucede todo lo contrario. Mientras la ciudad tiene un alza considerable, las casas en la provincia suben un 7,4%, aunque descienden un 0,4% respecto al primer trimestre, con un metro cuadrado que apenas supera los 1.000 euros (1.028 euros/m2).