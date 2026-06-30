Tres constructoras pujan por urbanizar las nuevas calles de Arcosur donde se levantarán 182 viviendas protegidas

Arcosur sigue expandiéndose. Hasta tres constructoras pujan por el último contrato licitado por la junta de compensación, que es quien financia y ejecuta las distintas obras de urbanización del emergente barrio zaragozano. Esta vez, Obenasa, Cobra y Copha (MLN). El precio de urbanizar estas parcelas, junto a la Z-40, rondará el millón de euros (el coste base es de 1,07 millones) y el plazo de ejecución será de tres meses, por lo que las nuevas calles deberían estar terminadas a finales de 2026.

En concreto, se trata de habilitar dos parcelas que eran municipales pero que el Ayuntamiento de Zaragoza vendió a Aldea Viviendas en 2024 por 2,88 millones. La promotora va a levantar ahí 182 viviendas de protección oficial (VPO), que ya tiene vendidas al 100%, con la idea de entregar las llaves en 2028, pudiendo simultanear las obras de construcción de los edificios con las de urbanización.

Así las cosas, las tres constructoras pujan por poner a punto dos calles (asfaltado, redes de saneamiento, alumbrado, etc.), una paralela a Fuente de Neptuno y otra perpendicular, que cruza ambos solares. Una de las empresas, Obenasa, es la que se ha adjudicado las dos últimas grandes obras en el barrio: la separata 2 Noroeste, donde se habilitó suelo para 694 pisos libres y otras infraestructuras como la turborotonda, y la 2 Sur, donde se está haciendo lo propio con espacio para 1.634 viviendas mixtas (libres y protegidas) y equipamientos como el futuro centro de salud o la nueva escuela infantil municipal.

Estado de los desarrollos urbanísticos de Arcosur. / Gonzalo de Domingo

Además, la junta de compensación ya trabaja en la redacción del proyecto para urbanizar otras seis parcelas muy cercanas a las dos de Aldea Viviendas. Cuatro de ellas en la misma calle Fuente de Neptuno (municipales) y dos más justo enfrente de los nuevos bloques con 182 VPO, propiedad de la junta, que las venderá para dar viabilidad económica a los nuevos desarrollos. Esta licitación saldrá tras el verano y costará algo más de 1,5 millones, con espacio para 737 pisos que también tienen calificación de protección oficial.

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El objetivo de los promotores, representados por la junta de compensación, es licitar también tras el período estival la fase 2 Resto Sur, por más de 7 millones y que pondrá a punto suelos para 812 viviendas, en este caso libres. Con estos plazos, Arcosur podría estar completado al 50% a finales de 2027, restando por urbanizarse toda la fase 3, donde todavía queda sitio para otras 11.000 pisos, en su mayoría protegidos. El diseño de esta última parte también se licitará en otoño y su desarrollo dependerá en buena medida de la ejecución del protocolo a cuatro bandas firmado por la propia junta, el ayuntamiento, la DGA e Ibercaja.