Zaragoza comienza en el Casco Histórico la limpieza intensiva manchas, graffitis y chicles

Las limpiezas intensivas por barrios y distritos de la ciudad, con las que el Ayuntamiento de Zaragoza refuerza los trabajos diarios, han iniciado el segundo ciclo completo hasta final de año. El Casco Histórico es el emplazamiento de partida con doce jornadas en este espacio urbano, desde este martes hasta el 13 de julio.

El actual contrato de Limpieza Pública y Gestión de Residuos, contempla dos limpiezas intensivas por distritos y barrios de enero a diciembre y que se suman a las labores ordinarias de limpieza e incluyen la realización de baldeos o la eliminación de pintadas y chicles. De su ejecución se encargan cinco equipos específicos con 15 operarios.

En cada emplazamiento que recibe estos trabajos intensivos realizan sus tareas tanto la dotación diaria habitual como la específica, formada por unos quince operarios. Para ello cuentan con equipos de barrido mecánico de aceras y calzadas, una brigada motorizada con un vehículo auxiliar, un equipo de limpieza de pintadas y manchas en el pavimento, otro de recogida selectiva de residuos y un equipo de baldeo mixto o tangencial.

Esta limpieza se realizan en horario de mañana entre las 07.00 a 13.40 horas. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha recordado que por tercer año consecutivo se lleva a cabo este refuerzo ya estructural de la limpieza que se ha recuperado "diez años después de que lo eliminara la izquierda con un recorte que resultó muy lesivo para la ciudad".

"Incidimos en la conciencia cívica de los zaragozanos y, a la vez, redoblamos esta labor que siempre está entre las prioridades de a los vecinos", ha recalcado. Chueca ha explicado que es un plan de choque por barrios que se necesita para eliminar manchas, graffitis y chicles como pedían y reclamaban los vecinos. Esto requiere un esfuerzo importante y con una dedicación muy importante, con un presupuesto de 70 millones de euros.

Cuando concluya esta segunda vuelta, se habrán alcanzado en 2026 las 282 jornadas complementarias para beneficio directo de todos los barrios y distritos de Zaragoza, ha resaltado la alcaldesa.

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Tras concluir ayer el primer semestre con la intervención en el barrio rural de Casetas y el inicio de la nueva ronda en Casco Histórico, se desarrollará posteriormente en todos los distritos, así como en Villarrapa, Monzalbarba, Alfocea, San Gregorio, Juslibol, San Juan de Mozarrifar, Venta del Olivar, Montañana, Peñaflor, Garrapinillos, Movera, La Cartuja y Torrecilla de Valmadrid.