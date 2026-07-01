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Un gran reventón en la plaza Salamero provoca cortes de tráfico en el centro de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja para restablecer la normalidad tras una gran fuga de agua posiblemente provocada por el calor que ha inundado parte de la plaza y los aparcamientos subterráneos

Un gran reventón en la plaza Salamero provoca cortes de tráfico en el centro de Zaragoza

Un gran reventón en la plaza Salamero provoca cortes de tráfico en el centro de Zaragoza

El Periódico de Aragón

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David Chic

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Zaragoza

Un gran reventón en la plaza Salamero ha provocado esta tarde cortes de tráfico en el centro de Zaragoza. La Policía Local ha sido la encargada de regular el tráfico entre la puerta del Carmen y la avenida de César Augusto debido a la gran cantidad de agua que ha salido del subsuelo de la plaza tras la rotura de una tubería de abastecimiento de agua de 300 metros en la red que confluye en ese punto de la ciudad.

Desde el consistorio han indicado que se trata "de una rotura puntual", probablemente causada por motivos de presión o por la fuerte variació térmica de las últimas jornadas. Eso ha provocado "una fuga explosiva y llamativa" con efectos evidentes en la superficie, así como en la calle y el entorno. De hecho, la Policía Local ha tenido que cortar el tráfico por el gran volumen de agua que cubría las calzadas. En todo caso, el reventón, que se ha colado en la zona del aparcamiento subterráneo, no ha producido por ahora grandes daños materiales significativos.

EN IMÁGENES | Un gran reventón en la plaza Salamero provoca cortes de tráfico

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EN IMÁGENES | Un gran reventón en la plaza Salamero provoca cortes de tráfico / Pablo Ibáñez

La unidad de Guardallaves del consistorio "ha actuado de forma rápida" y se ha cortado la fuga, cerrando válvulas y llaves, lo que ha interrumpido el suministro temporal de agua a cuatro tomas. Por el momento se han dispuesto en el entorno fuentes para el abastecimiento temporal de los vecinos de la zona afectada.

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Las Brigadas de Conservación han entrado ahora en acción con el objetivo de poder restituir el servicio a lo largo de la tarde y posteriormente hacer la reparación del trozo tubería que ha sufrido la rotura.

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