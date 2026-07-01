El parque centenario de Zaragoza que se reformará en 2027 con una inversión de 1,7 millones de euros

El Ayuntamiento de Zaragoza va a reurbanizar, a partir de 2027, el centenario parque Pignatelli con una inversión de 1,7 millones de euros. El proyecto va a salir en los próximos días a exposición pública y abarcará 26.800 metros cuadrados, interviniendo de forma integral tanto en los viarios como de las redes de saneamiento y el alumbrado público. La intención pasa, por tanto, por licitar y empezar los trabajos el próximo año. Se trata de la primera gran intervención en el parque desde 1985, cuando se estableció la configuración actual con un proyecto de remodelación que buscaba modernizar la zona verde, inaugurada en 1896.

Desde entonces, el parque original no había sido reformado, más allá de su ampliación en la pasada legislatura por los antiguos depósitos, cuando se urbanizaron 23.609 metros cuadrados y se habilitaron suelos en la calle Santiago Guallar con Maestro Estremiana para 65 viviendas libres, que ya están habitadas tras impulsarlas Aedas Homes, y 30 pisos públicos cuyo proyecto todavía no ha visto la luz.

"Está obsoleto y antiguo", ha resumido la alcaldesa, Natalia Chueca, en la presentación del proyecto, prometido en el último debate sobre el estado de la ciudad, hace un año. Entre las razones de esa obsolescencia está el incremento del uso durante las últimas décadas, sobre todo en los itinerarios principales, lo que ha deteriorado los pavimentos.

Diseño de la reforma del parque Pignatelli de Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Se va a mejorar la accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas, mejorando las entradas desde el paseo Cuéllar con nuevos accesos y con la renovación completa del vial que conecta Maestro Estremiana con la glorieta Diego de Velázquez, el recorrido con mayor tránsito peatonal y ciclista. Y se renovarán de forma simultánea las redes de servicios, ya que algunas datan de principios del siglo XX.

Reorganizar y dimensionar los viales

Así, el proyecto tiene varios objetivos. Uno de los principales, además de mejorar la accesibilidad (con las dos nuevas entradas desde el paseo Cuéllar), consiste en reorganizar y dimensionar los viales según su intensidad de uso. También, como ya se ha citado, se van a renovar las infraestructuras que discurren bajo ellos, la iluminación y se instalará nuevo mobiliario urbano. Por otra parte, se revisarán las condiciones de las concesiones existentes, como los dos quioscos.

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En cuanto al patrimonio, se va a renovar el entorno de la Fuente Circular, mediante la instalación de una luminaria circular que conectará visualmente la columnata existente. Del mismo modo, se sustituirán las piezas deterioradas y se repondrán aquellas que han desaparecido con el paso del tiempo para recuperar la imagen original del conjunto. Los bancos históricos serán reubicados en otras zonas del parque y su lugar en las tres plazas circulares lo ocuparán nuevos elementos de hormigón armado con asientos de madera.