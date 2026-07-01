Los preparativos del eclipse: el Ayuntamiento de Zaragoza habilitará el recinto ferial de Valdespartera como aparcamiento de caravanas

El eclipse total de sol del próximo 12 de agosto y que podrá disfrutarse desde gran parte del territorio aragonés es ya uno de los acontecimientos más esperados del verano. Son miles de visitantes los que se prevé que lleguen hasta los pueblos y ciudades de la comunidad desde los que se verá este fenómeno, y por eso las instituciones llevan meses trabajando para evitar un colapso y poder atender a todo el que venga, así como a los propios aragoneses. En este sentido, el Ayuntamiento de Zaragoza está preparando un plan global diseñado de forma transversal por las distintas áreas del Gobierno municipal y del que ya se conocen algunos detalles.

Así, según ha podido saber este diario, entre otras medidas, el consistorio va a habilitar un aparcamiento para caravanas, autocaravanas y furgonetas camperizadas en la explanada del recinto ferial de Valdespartera, que por su ubicación será a demás uno de los puntos en los que mejor se podrá disfrutar del eclipse en la capital aragonesa. Ese estacionamiento temporal está pensado para poder dar cabida a la llegada de visitantes que viajan en este medio de transporte y que en Zaragoza solo cuentan con el párking que hay frente a los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol.

Ese aparcamiento de caravanas estará disponible, previsiblemente, entre el 10 y el 13 de agosto, si bien el ayuntamiento todavía tiene que concretar bien todos estos detalles. Lo que sí se van a asegurar desde el ayuntamiento es que los usuarios de ese estacionamiento tengan la mejor experiencia posible y cuenten con todas las comodidades, motivo por el que el Gobierno municipal ha licitado un contrato para la limpieza de los aseos ya existentes en el recinto ferial de Valdespartera.

Baños limpios y preparados

El objeto del contrato consiste "en mantener los aseos y baños del recinto ferial limpios y en adecuadas condiciones de uso durante los días en los que se lleve a cabo la ocupación del espacio por el aparcamiento de caravanas y autocaravanas con motivo del eclipse solar de agosto de 2026", rezan los pliegos.

No se tratará de baños portátiles, sino de los servicios que ya existen en el ferial. En concreto, hay cuatro más una zona de duchas. La empresa que se adjudique la licitación tendrá que destinar una persona de limpieza a cada uno de estos cinco recintos durante el horario que se determine previamente, si bien el ayuntamiento informa de que podría ser de 10.00 a 22.00 horas. "Las funciones consistirán en mantener dichos aseos y zonas de duchas limpios y aptos para su uso por parte de las personas que ocupen con sus vehículos la zona y también para el público en general", detalla el expediente de contratación, y es que se prevé que muchos zaragozanos vayan hasta el recinto ferial de Valdespartera para ver el eclipse del 12 de agosto, ya que al estar situado a las afueras de la ciudad cuenta con un horizonte despejado para contemplar el fenómeno.

Esta es tan solo una de las medidas que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza de cara al eclipse, pero todavía faltan muchos otros detalles del pan que prepara el consistorio y que se dará a conocer de forma global en las próximas semanas. Se está trabajando de forma conjunta para que todo esté listo, con especial implicación de áreas como Movilidad, Limpieza, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cultura y Turismo, entre otras.

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Y no solo el Ayuntamiento de Zaragoza etsá trabajando en este sentido. También el Gobierno de Aragón y el de España van a redoblar esfuerzos para que todo esté preparado ante la previsión de que llegen decenas de miles de personas hasta nuestro país, muchos a zonas despobladas y con pocos servicios, para disfrutar de este fenómeno astronómico.