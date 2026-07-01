Los sindicatos de la Policía Local de Zaragoza denuncian que Natalia Chueca sigue sin atender sus demandas para poner en marcha el Viogén

La representación sindical del Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado este miércoles sus movilizaciones hasta la puerta del despacho de la alcaldesa, donde ha escenificado una mesa de negociación en la entrada de su oficina para reclamar diálogo y exigir la implicación directa de Natalia Chueca en el conflicto abierto por la creación de la Unidad Égida, encargada de la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género, en el contexto de la puesta en marcha del sistema Viogén.

La protesta responde "al silencio mantenido por la alcaldesa" ante la carta que la mayoría de las organizaciones sindicales le remitieron hace semanas y a la que, "a día de hoy, sigue sin responder". Una situación especialmente llamativa después de que la propia alcaldesa manifestara durante un acto celebrado en Miralbueno que revisaría personalmente “con su equipo” la petición trasladada por la representación sindical.

Los sindicatos tras salir de la puerta de la alcaldesa, han intentado reunirse con las concejalías responsables de la negociación. "El concejal de Regimen Interior, Alfonso Mendoza, en conversaciones informales en el pasillo, nos han indicado que la negociación esta cerrada. El señor (Ángel) Lorén (concejal de Presidencia) nos has interpelado a solicitarle por mail una reunión, mostrando poco interés", han denunciado.

Para la representación sindical, siguen sin resolver cuestiones fundamentales como el sistema de selección del personal, las funciones de la unidad o unas condiciones laborales acordes con la responsabilidad que asumirán sus integrantes. Por ello, siguen reclamando una reunión conjunta con la alcaldesa para alcanzar un acuerdo.

La representación sindical también cuestiona el discurso de urgencia utilizado por el Gobierno municipal. “Si la Unidad Égida es tan prioritaria como afirman públicamente, resulta incomprensible que se nieguen a seguir negociando para alcanzar un acuerdo y que ni siquiera incluyeran esta cuestión en la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo celebrada la semana pasada”, señalan los representantes sindicales.

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La representación sindical anuncia que continuará con las movilizaciones hasta que la alcaldesa asuma el liderazgo de esta negociación y se sienten las bases para una implantación consensuada de la unidad, garantizando tanto la adecuada protección de las víctimas como unas condiciones laborales dignas para quienes vayan a integrarla.