Zaragoza, entre las cinco ciudades europeas finalistas para ser Capital Verde Europea 2028, principal reconocimiento ambiental de la Unión

Zaragoza continúa consolidando su posición como una de las ciudades europeas más comprometidas con la sostenibilidad. La Comisión Europea ha comunicado al ayuntamiento que la capital aragonesa ha sido seleccionada como una de las cinco finalistas del premio Capital Verde Europea 2028, el mayor reconocimiento que concede la Unión Europea a aquellas ciudades que destacan por la calidad de sus políticas ambientales y por su capacidad para liderar la transición hacia un modelo urbano más sostenible.

La candidatura zaragozana ha superado la evaluación técnica realizada por un panel independiente de expertos y competirá en la fase final del certamen junto a Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biała (Polonia), Košice (Eslovaquia) y Oporto (Portugal). La ciudad ganadora se dará a conocer los próximos 7 y 8 de octubre durante la reunión del jurado que se celebrará en Guimarães (Portugal), actual Capital Verde Europea.

El jurado evaluará la estrategia global de sostenibilidad de las cinco ciudades, su capacidad para convertir esa visión en actuaciones concretas, la implicación de la ciudadanía, la gobernanza ambiental y los proyectos previstos para el año en que ostentarían el título. También se valorará la capacidad de cada candidatura para convertirse en un referente europeo e inspirar a otras ciudades en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la calidad ambiental.

Nuevo respaldo internacional a Zaragoza

La presencia de Zaragoza entre las cinco finalistas supone un nuevo respaldo internacional a la transformación urbana emprendida durante los últimos años y al conjunto de políticas que el Ayuntamiento está desarrollando para hacer de la ciudad un espacio más verde, saludable, resiliente e innovador.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha expresado su satisfacción por una nominación que, en su opinión, "reconoce el enorme esfuerzo que la ciudad está realizando para situar la sostenibilidad en el centro de todas las políticas municipales". "Estar entre las cinco ciudades europeas que aspiran a ser Capital Verde Europea 2028 -a afirmado- es un motivo de enorme orgullo para Zaragoza. Esta nominación reconoce el trabajo de muchas personas y confirma que las políticas que estamos impulsando van en la buena dirección. Europa está valorando una estrategia ambiciosa, basada en actuaciones reales que ya están transformando nuestra ciudad y mejorando la calidad de vida de los zaragozanos".

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La alcaldesa ha subrayado que la candidatura refleja un modelo de ciudad en el que la sostenibilidad no constituye un proyecto aislado, sino un eje transversal que orienta la acción municipal. “Estamos desarrollando una nueva política de planificación, conservación y gestión del verde urbano, recuperando grandes parques y espacios emblemáticos, ampliando la infraestructura verde y ejecutando iniciativas tan transformadoras como El Bosque de los Zaragozanos, uno de los mayores proyectos de renaturalización participativa de España”.