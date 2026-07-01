ZeC critica la nueva normativa "sancionadora" que pretende aprobar Natalia Chueca: "Convierte la ciudad en un lugar de multas y prohibiciones"

El concejal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez, ha criticado este miércoles la propuesta de ordenanza cívica impulsada por el Gobierno municipal de Natalia Chueca al considerar que tiene una “deriva sancionadora” y que puede limitar libertades y “criminalizar” a determinados colectivos.

En rueda de prensa, Domínguez ha señalado que la norma está “pensada para recaudar y sancionar” y ha advertido de que convierte la ciudad en “un lugar de prohibiciones y multas”, ya que, a su juicio, afecta sobre todo a jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.

El edil ha denunciado además la “escasa participación ciudadana” en la tramitación de la ordenanza, al asegurar que no ha sido debatida en el Consejo de Ciudad ni con entidades vecinales y que solo se han presentado alegaciones de 73 personas durante el periodo de exposición pública.

"Es muy sancionador"

“Una ordenanza de este calado no puede salir sin apenas participación ciudadana”, ha afirmado Domínguez, quien ha insistido en que el texto “es muy sancionador” y no distingue entre conflictos de convivencia y conductas incívicas. Entre los ejemplos citados, ha mencionado posibles sanciones por tocar la guitarra en una plaza, escuchar música en la calle o reunirse tres jóvenes para beber en un banco, así como por quitarse la camiseta en días de calor o dejar basura junto a contenedores llenos.

También ha advertido de que determinadas prácticas podrían afectar a la libertad de expresión, como la colocación de carteles reivindicativos en el espacio público sin causar daños materiales.

Domínguez ha defendido que su grupo ha presentado más de 20 aportaciones al texto con el objetivo de introducir mecanismos de mediación comunitaria y reforzar un modelo basado en el diálogo para la resolución de conflictos. “Creemos en una ciudad que resuelva los conflictos desde la convivencia y no desde el castigo”, ha añadido.

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Desde el Gobierno municipal han respondido que lamentan que a ZeC no le guste la ordenanza cívica y han señalado que, a su juicio, el grupo podría ser “el primero en ser sancionado” si se aprobaran sus propuestas, al considerar que defienden comportamientos como el botellón o dejar basura en la vía pública.