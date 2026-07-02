Adiós al Rincón de Baro, el bar viral de Zaragoza que servía tortillas de todos los sabores: "Hay que dar un paso atrás"

Si hay algo que represente bien la gastronomía española es la tortilla de patata. La versión clásica podrá ser la conocida por todo el mundo, con o sin cebolla, aunque a lo largo de estos últimos años han ido surgiendo variantes para complacer a los paladares más exquisitos e innovadores. En Zaragoza se había viralizado uno en específico, el Rincón de Baro, cuyas tortillas poseían mezclas inimaginables para las mentes más cerradas, y fue este establecimiento el que incendió las redes ayer con el anuncio de que este pasado 1 de julio cerraban sus puertas al público de forma definitiva.

Este comunicado llegó de parte de José Iglesias, su propietario, en un reel de Instagram que seguro que a más de un vecino del Actur, distrito donde se encuentra, le habrá pillado por sorpresa. "Hoy miércoles ha sido nuestro último día abierto al público. Cerramos el negocio, empezamos una nueva etapa de nuestra vida. Hay momentos que hay que dar un paso a un lado o atrás, pero hay que continuar", expresa el hostelero.

"Esto no es un adiós, es un hasta luego, pero sentimos comunicaros que ya no estaremos nosotros del Rincón de Baro", prosigue Iglesias, dejando en claro que bajan la persiana y que ya no seguirán al frente de este famoso bar. Aprovecha él mismo para "agradecer de corazón" todo el apoyo y a toda la gente que "durante este tiempo han estado apoyándoles, siguiéndoles y viniéndoles a alegrar cada día que han estado abiertos".

Con estas declaraciones, el Actur pierde -al menos de momento- uno de los rincones más emblemáticos y curiosos de la nueva tanda de hosteleros que han llegado al barrio. Sus tortillas de patata de todos los sabores, como con panceta y pimiento verde, carne mechada o incluso de chocolate, se despiden de las calles que las han visto crecer y popularizarse en decenas de cuentas de redes sociales y por supuesto del boca a boca entre los vecinos del distrito zaragozano.

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La calle Antonio García Abril sufre un cambio de rumbo inesperado y solo el tiempo dirá que pasará con este establecimiento, cuyo vacío que va a dejar será notorio entre sus clientes más habituales. Con casi 9.000 seguidores en Instagram, el Rincón de Baro se había convertido en un punto de referencia para los amantes de la tortilla, cuya creatividad va a quedarse encerrada tras esta persiana.