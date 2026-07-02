PATRIMONIO HISTÓRICO
La atalaya que espera la visita de Verdi en Zaragoza: la torre del Trovador tendrá más espacios visitables
La icónica torre de la Aljafería será rehabilitada este julio con más de 82.000 euros para frenar desprendimientos y recuperar pinturas ocultas
Manrique y Leonor, los protagonistas de la famosa ópera de Giuseppe Verdi Il trovatore, volverán a recorrer este mes de julio el palacio de la Aljafería para dar vida a ese drama romántico que el compositor italiano ambientó en el monumento aragonés de origne islámico. Será en dos pases especiales de la ópera los próximos días 9 y 11 de julio, siendo la primera vez, desde su estreno en Roma, en la que la obra se representará en su escenario natural.
Este reconocimiento a la torre más famosa de la construcción llega el mismo mes en el que se someterá a un lavado de cara que permitirá ganar para los visitantes nuevos espacios. Los trabajos se centrarán inicialmente en la rehabilitación de fachadas y cubierta para frenar los desprendimientos detectados y garantizar la seguridad del entorno. Tendrá un coste superior a los 82.000 euros.
Posteriormente, las actuaciones continuarán en el interior de la torre, donde los técnicos han detectado filtraciones de agua, humedades persistentes, pequeñas grietas y daños provocados por xilófagos en distintos elementos de madera. No se puede olvidar que este elemento es uno de los más significativo del palacio de la Aljafería y el que se lleva un buen número de fotografías. Levantada entre los siglos IX y X, se convirtió en calabozo de la Inquisición española en 1486.
En su interior destacan las yeserías y con las labores de restauración se esperan recuperar algunas pinturas ocultas por las reformas a las que ha sido sometida a lo largo de los años. También destacan las inscripcciones que dejaron en su interior presos, soldados y distintos residentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La pastelería XXL más famosa de Zaragoza abrirá su primer local en la Margen Izquierda del Ebro: 'Llenos de ganas e ilusión
- El supermercado cooperativo de Zaragoza donde los tomates saben a tomate: 'Aquí no hace falta mirar las etiquetas
- El Rapid, el pequeño y carismático local que ha salvado la noche a media Zaragoza: 37 años de hamburguesas, rapidez y ambiente familiar
- Declarado un incendio forestal en plena Sierra de Alcubierre en Leciñena con la UME activada, en directo: 'Es un foco muy importante
- Noches de ostras y Ferraris: así era trabajar en el casino de Montesblancos de Alfajarín en sus años de máximo lujo
- Basic-Fit abrirá un nuevo gimnasio low-cost en el bloque cebra que transformó por completo un barrio de Zaragoza
- Nuevo desfase en la A-68 entre El Burgo y Fuentes: el ministerio tramita un segundo sobrecoste de casi 11 millones
- Cambio brusco del tiempo en Aragón: tormentas con granizo y bajada de temperaturas esta semana