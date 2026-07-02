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PATRIMONIO HISTÓRICO

La atalaya que espera la visita de Verdi en Zaragoza: la torre del Trovador tendrá más espacios visitables

La icónica torre de la Aljafería será rehabilitada este julio con más de 82.000 euros para frenar desprendimientos y recuperar pinturas ocultas

Interior de la torre del Trovador.

Interior de la torre del Trovador. / Patrimonio de Aragón

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David Chic

David Chic

Zaragoza

Manrique y Leonor, los protagonistas de la famosa ópera de Giuseppe Verdi Il trovatore, volverán a recorrer este mes de julio el palacio de la Aljafería para dar vida a ese drama romántico que el compositor italiano ambientó en el monumento aragonés de origne islámico. Será en dos pases especiales de la ópera los próximos días 9 y 11 de julio, siendo la primera vez, desde su estreno en Roma, en la que la obra se representará en su escenario natural.

Este reconocimiento a la torre más famosa de la construcción llega el mismo mes en el que se someterá a un lavado de cara que permitirá ganar para los visitantes nuevos espacios. Los trabajos se centrarán inicialmente en la rehabilitación de fachadas y cubierta para frenar los desprendimientos detectados y garantizar la seguridad del entorno. Tendrá un coste superior a los 82.000 euros.

Posteriormente, las actuaciones continuarán en el interior de la torre, donde los técnicos han detectado filtraciones de agua, humedades persistentes, pequeñas grietas y daños provocados por xilófagos en distintos elementos de madera. No se puede olvidar que este elemento es uno de los más significativo del palacio de la Aljafería y el que se lleva un buen número de fotografías. Levantada entre los siglos IX y X,  se convirtió en calabozo de la Inquisición española en 1486.

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En su interior destacan las yeserías y con las labores de restauración se esperan recuperar algunas pinturas ocultas por las reformas a las que ha sido sometida a lo largo de los años. También destacan las inscripcciones que dejaron en su interior presos, soldados y distintos residentes.

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