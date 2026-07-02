Las consecuencias políticas del aumento de la población en Zaragoza: el ayuntamiento ganará dos concejales en 2027

Las consecuencias del incremento poblacional de Zaragoza van más allá de la imperiosa necesidad de dotar a la ciudad de más servicios, equipamientos y, sobre todo, vivienda. En el plano político, las elecciones municipales de mayo de 2027 reflejarán una nueva realidad en la casa consistorial. Y es que el hecho de superar los 700.000 habitantes, por primera vez en su historia, provocará que la corporación municipal pase de los 31 concejales actuales a 33, modificando ligeramente, de forma casi testimonial, la capacidad financiera del ayuntamiento.

Esta circunstancia, eso sí, depende todavía de la confirmación oficial del censo contabilizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para que la capital aragonesa gane los dos ediles citados deberá ratificarse una población superior a los 700.000 habitantes. Los últimos datos provisionales del INE, a 1 de enero de 2026 (es la fecha que cuenta para los comicios del próximo año), reflejan que Zaragoza tiene algo más de 701.000 habitantes. Será en diciembre cuando se publicará el decreto definitivo, aunque todo hace indicar que la cifra no bajará de los 700.000.

Conviene matizar aquí que, según los datos municipales, en estos momentos hay 726.961 personas empadronadas en la ciudad, pero este número debe ser depurado posteriormente por el INE en base a distintas variables. Por ejemplo, una persona que se ha empadronado en dos sitios en el mismo año, una duplicidad estadística a la que el ayuntamiento no tiene acceso y el Estado sí.

Mayorías

¿Y por qué Zaragoza ganará dos concejales? El artículo 179.1 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) establece el número de representantes públicos de cada corporación municipal en base a la población. Hasta 100.000 habitantes, cada municipio tiene asignados 25 ediles. Luego, cada 100.000, se gana uno más más otro adicional, puesto que el número final siempre tiene que ser impar para poder hacer un equilibro práctico de las mayorías.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el último pleno celebrado en el ayuntamiento. / Laura Trives

El 1 de enero de 2022, el INE certificó que Zaragoza tenía entonces 684.686 habitantes, cifra válida para las elecciones de 2023 que auparon a Natalia Chueca a la alcaldía. Las estimaciones actuales ya van desde los 701.000 hasta los 708.000, por lo que, a falta de la confirmación oficial que llegará a finales de año, el consistorio zaragozano pasaría a la siguiente fracción. La ley se aplica de forma automática, sin necesidad de aprobación en el pleno.

En ese sentido, para la horquilla en la que ahora estaban los zaragozanos se establece un número de 31 concejales y, al superar esa última cifra, tendría que tener uno más, 32. Pero como ese número es par, se añade otro, hasta los 33, para que exista la mayoría absoluta, que pasaría de los 16 ediles que ahora precisa Chueca para sacar adelante las votaciones a 17, uno más.

Similitudes con Sevilla

Sevilla, con quien Zaragoza pugna desde hace tiempo por ser la cuarta ciudad de España, está en una situación similar a la de la capital aragonesa. En su caso, la ciudad hispalense comenzó a perder población a partir de 2013, bajando entonces de la barrera de los 700.000 habitantes. Eso le hizo perder dos ediles en las municipales de 2015, pasando de 33 a 31, y todo hace indicar que, tras los datos provisionales del INE, volverá a superar nuevamente ese techo y recuperaría los dos concejales, volviendo a tener una corporación de 33.

Sevilla y Zaragoza. / EL PERIÓDICO / EL CORREO

La diferencia sustancial con Zaragoza radica en que, mientras Sevilla se recupera de una caída demográfica, la ciudad maña sigue en expansión. La propia alcaldesa, Natalia Chueca, no ha ocultado nunca su "sueño" de superar los 800.000 empadronados dentro de una década. Tanto es así que, una vez se ratifique, será la primera vez en la historia democrática que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene 33 ediles, ya que desde 1979, año de las primeras elecciones, siempre había tenido 31.

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Mientras, la capacidad financiera no se verá alterada en exceso. El consistorio zaragozano recibe el 88% de los recursos estatales que le corresponden del fondo complementario de financiación, pero al tener más de 500.000 habitantes este incremento poblacional y de representación no le afectaría. El 12% restante proviene de las entregas a cuenta, tributos del Estado que después son 'devueltos' a la ciudad. Es ahí donde se produciría una muy ligera variación que apenas se notaría en las cuentas municipales.