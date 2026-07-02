La Federación de Barrios denuncia que los "recortes de autobús y tranvía agravan los problemas de movilidad" en Zaragoza en pleno verano

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha mostrado este jueves su rechazo a la reducción de frecuencias y servicios del transporte público urbano anunciada por el ayuntamiento para los meses de verano. La organización vecinal considera que esta medida supone un deterioro de un servicio público esencial y evidencia una preocupante falta de sensibilidad hacia las necesidades de la ciudadanía en una época marcada por las altas temperaturas, las incidencias en la red de transporte y las afecciones derivadas de las numerosas obras que se desarrollan en la ciudad.

La FABZ hace un llamamiento a replantear el recorte del servicio en verano, ya que por un lado los hábitos vacacionales van cambiando y están más distribuidos, y por otro, Zaragoza lleva años registrando veranos cada vez más extremos, con olas de calor y temperaturas que dificultan la movilidad, especialmente para las personas mayores, la infancia, quienes padecen problemas de salud y quienes dependen exclusivamente del transporte público para sus desplazamientos diarios. En estas circunstancias, aumentar los tiempos de espera en las paradas mediante la reducción de frecuencias supone una decisión difícil de comprender y que va en sentido contrario a las recomendaciones de adaptación climática y protección de la salud pública.

Desde el movimiento vecinal se considera que el ayuntamiento debería aprovechar el periodo estival para fomentar el uso del transporte colectivo y garantizar desplazamientos cómodos y accesibles, en lugar de reducir la oferta disponible. La medida anunciada transmite el mensaje de que el transporte público es un servicio prescindible durante una parte del año, cuando la realidad es que miles de personas continúan utilizándolo para acudir a sus puestos de trabajo, realizar gestiones, acceder a servicios sanitarios o participar en la vida social y cultural de la ciudad. Cabe preguntarse si el descenso del uso del transporte público en verano, que al Ayuntamiento aduce para recortar el servicio, no está causado precisamente por una menor oferta, en cantidad y calidad.

Autobuses retirados

La Federación recuerda además que la red de autobús urbano viene soportando un elevado nivel de incidencias con retirada de autobuses en servicio, lo que se traduce en irregularidad en las frecuencias y largas esperas en las paradas. Ha habido días con más de 40 ó 50 autobuses retirados y decenas de conductores en cocheras esperando que se les asigne vehículo. Esta circunstancia se ha producido con más frecuencia en los días de calor extremo, con averías relacionadas con el aire acondicionado y los sistemas eléctricos, pero también denota una falta de preocupación por el mantenimiento por parte de la empresa concesionaria, ya que el nivel de averías en las flotas de otras grandes ciudades es notablemente inferior.

A esta situación se suma el impacto de las múltiples obras que se están ejecutando simultáneamente en distintas zonas de la ciudad. Los cortes de tráfico, desvíos y modificaciones de recorrido están provocando retrasos y dificultando la movilidad cotidiana de miles de vecinos y vecinas. Hay líneas de autobús que en su recorrido se ven afectadas por no una sino varias zonas de obras, especialmente en la zonas San Miguel - El Coso y El Portillo. La FABZ considera que estas circunstancias excepcionales deberían llevar a reforzar el transporte público para paliar las afecciones y ofrecer alternativas eficaces al vehículo privado, y no a debilitarlo mediante recortes de servicio.

"Incoherente"

La organización vecinal advierte además de la contradicción existente entre estas decisiones y los objetivos de sostenibilidad, reducción de emisiones y promoción de la movilidad colectiva que el propio ayuntamiento proclama de forma reiterada. "Resulta incoherente pedir a la ciudadanía que abandone el coche privado mientras se reducen las prestaciones de los medios de transporte que deberían constituir la principal alternativa", exclaman.

Noticias relacionadas

"Los barrios de Zaragoza no necesitan menos transporte público. Necesitan un servicio mejor, más eficiente y capaz de responder a los desafíos actuales. Reducir frecuencias en pleno verano supone trasladar los problemas de gestión a los usuarios y deteriorar aún más un servicio que debe ser una prioridad para cualquier ciudad que aspire a ser más sostenible, más habitable y más justa", zanjan.