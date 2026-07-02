La joya del patrimonio de Zaragoza que sigue cerrada a las visitas y ha quedado relegada a su uso como oficinas

Se trata de uno de los edificios más singulares de Zaragoza. Está declarado Bien de Interés Cultural, lo que da cuenta de su valor patrimonial. Es una de las joyas del modernismo en Aragón. Se acabó de construir en 1921 y estuvo a punto de desaparecer en los años 90 del siglo pasado, cuando se declaró en estado de ruina. La presión social y el ojo que tuvo el ayuntamiento consiguieron salvar el inmueble. Y todo para que hoy se haya convertido en una sede administrativa del consistorio en el que trabajan los funcionarios municipales de la unidad de Dominio Público. Hablamos de la Casa Solans, en el corazón del Barrio Jesús.

"Hemos presentado quejas pero no nos han contestado. El Gobierno municipal ha decidido eso y ya está", lamenta Raúl Gascón, de la asociación de vecinos del Barrio Jesús, que siempre ha abogado por darle usos culturales al edificio. "Se trata de un inmueble con un valor importante, quedan pocos edificios como este en Zaragoza. Se quedó vacio durante un tiempo con el riesgo que ello conlleva para su conservación. No puede quedarse como sitio en el que meter unas oficinas que no generan además ninguna actividad al barrio", explica.

CASA SOLANS JULIO 2026 / Pablo Ibáñez / EPA

Hasta hace unos meses, la Casa Solans era la sede de Ebrópolis, una entidad que depende del ayuntamiento pero con cierta relevancia en el resto del país y con proyección. Servía más como sede institucional que como mero lugar de trabajo. Pero eso ahora ha cambiado, lo que le ha quitado todavía más lustre a esta joya arquitectónica de la margen izquierda de la ciudad.

Lo primero que piden los vecinos, más allá del uso definitivo que se le de al edificio, es recuperar las visitas guiadas que se dejaron de hacer cuando llegó la pandemia. Desde la asociación del Barrio Jesús recuerdan además que la Casa Solans es un BIC y que, por tanto, se debe garantizar su visita al público al menos cuatro días al mes. Esto directamente es un incumplimiento por parte del consistorio, denuncian. "Ibercaja acaba de abrir al público el palacio Larrinaga. Sería un buen momento para hacer lo mismo con la Casa Solans", opina Gascón.

Usos definitivos

Después tocará pensar, opinan los vecinos, darle un uso acorde a la relevancia y el valor patrimonial del edificio. "Es complicado porque no es un edificio muy grande y está compartimentado. Al final fue una casa", explica Gascón. Pero posibilidades hay: "Ideas tenemos muchas. Puede servir como salón para organizar bodas civiles, pequeñas recepciones de autoridades, presentaciones de libros, exposiciones... Tendría que convertirse en un equipamiento de ciudad que atrayera gente al barrio", explica el representante de esta entidad.

La Casa Soláns se acabó de construir en 1921 y en los años 70 sus herederos la vendieron a una inmobiliaria. Tras ello, estuvo 20 años deshabitada hasta que en 1995 se declaró en estado de ruina. El vandalismo y el abandono estuvieron a punto de acabar con esta construcción única en Zaragoza pero entonces las administraciones se pusieron manos a la obra. En 2002 fue declarada Bien de Interés Cultural y en 2005 culminó un proceso de reforma en el que se invirtieron 900.000 euros. Allí se instaló ese año la Oficina del Secretariado del Agua de Naciones Unidas hasta 2015 y, tras un periodo vacía, se conformó una mesa de trabajo para decidir su nuevo uso. "Entonces se determinó que ahí fuera Ebrópolis y no nos pareció mal, pero por lo menos había visitas guiadas", explica Gascón.

Detalle de la fachada de la Casa Solans. / Pablo Ibáñez / EPA

Y es que el debate no es nuevo. Esto es lo que decía la asociación de vecinos del Barrio Jesús en 2016: "Creemos que el uso que tenga este edificio ha de ayudar no solo a potenciar y permitir el disfrute por el mayor número posible de visitantes, sino que también deberá revitalizar y dinamizar el entorno en donde está ubicada. Entre otras propuestas que podrían considerarse, esta asociación vecinal ha valorado la instalación en ella de la junta de distrito, el servicio de Turismo, como espacio museístico o cualquier otro compatible con su valor artístico y turístico, permitiendo, por ejemplo, su apertura los fines de semana y su integración en la ruta turística y patrimonial del barrio. De hecho, hasta hace poco -recordaban hace ya diez años- existía el programa 'Modernismo al Margen', junto con la Estación del Norte, la fábrica de Galletas Patria, el edificio de Fundiciones del Ebro y la Azucarera".

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Sobre la conservación del edificio, Gascón cuenta que hace pocas semanas hubo un andamio en una de las fachadas y obreros realizando lo que parecían labores de mantenimiento. Pero en algunos momentos del pasado reciente el cuidado de este BIC no ha sido el adecuado. El colmo llegó en 2021, cuando la asociación de vecinos del Barrio Jesús presentó una instancia para que el ayuntamiento revisara el estado de la Casa Solans ante las muestras evidentes de deterioro que estaban apareciendo en las fachadas. La respuesta fue que debían pagar una tasa de 77,80 euros para que el expediente de la inspección se tramitara. "Luego nos dijeron que se había tratado de un error, fue increible", cuenta.