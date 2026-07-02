Imanol Sánchez, torero de Zaragoza, abre nuevo showroom en La Torre Outlet

La Torre Outlet incorpora dos nuevas firmas al centro comercial: US Polo y un showroom de Montebravo. La llegada de estas marcas busca ampliar la oferta de moda y estilos para poder llegar a un público más amplio.

US Polo es una firma de ropa de estilo clásico y deportivo. Apuesta por una propuesta inspirada en el mundo del polo, ya que es la marca propia de la asociación americana de polo, y la moda casual.

Por su parte, Montebravo, la marca emergente del torero zaragozano Imanol Sánchez, estrenará un nuevo showroom temporal pensado para descubrir sus colecciones en un espacio especialmente diseñado para disfrutar de la marca.

Faltan algunas semanas para la llegada de US Polo, pero el centro comercial ya ha confirmado que el showroom de Montebravo tendrá lugar los días 30, 31 de julio y 1 de agosto.

Mientras tanto, sigue habiendo rebajas en las distintas tiendas ya presentes. Estas traen distintos descuentos y promociones en marcas como Pepe Jeans, Tommy Hilfiger o Guess.

Evento para los más pequeños

Este sábado La Torre Outlet Zaragoza celebrará un evento especial para disfrutar toda la familia. Llega a la plaza del centro comercial el espectáculo “Festival de los niños”, el show tributo más mágico y colorido del año. Prepárate para vivir una experiencia llena de música, imaginación y alegría.

Cartel promocional de "El Festival de los Niños" / La Torre Outlet

Este espectáculo tributo se celebrará a las 19:30 h y reúne las canciones más queridas en un viaje donde los niños podrán cantar, bailar y soñar en grande. Colores, diversión y un mensaje positivo se mezclan en un show pensado para toda la familia.

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Con nuevas incorporaciones, promociones especiales y actividades para sus visitantes, La Torre Outlet Zaragoza sigue consolidándose como uno de los principales destinos de moda, compras y ocio de Aragón.