Inaugurado el nuevo Centro Municipal de Servicios Sociales de un barrio de Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado hoy el nuevo Centro Municipal de Servicios Sociales (CMSS) de La Almozara, ubicado en el edificio anexo al Centro Cívico de este distrito, que ha sido completamente rehabilitado tras años en desuso. La actuación ha supuesto una inversión de 1 millón de euros y ha permitido recuperar un antiguo centro de salud que se encontraba abandonado y vandalizado, transformándolo en un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades actuales de los servicios sociales.

Natalia Chueca ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con la ampliación y modernización de los equipamientos municipales, con inversiones como esta que permiten mejorar la atención a la ciudadanía. Asimismo, ha explicado que el nuevo centro permitirá ofrecer un servicio más personalizado, garantizando espacios adecuados para la intervención profesional y la confidencialidad de las personas usuarias.

El traslado del Centro Municipal de Servicios Sociales desde el Centro Cívico a estas nuevas instalaciones beneficia al conjunto de equipamientos municipales del distrito. Por un lado, el CMSS dispone ahora de espacios específicamente diseñados para la atención social; por otro, en el edificio del Centro Cívico, ganan superficie para ampliar y mejorar sus actividades el Centro de Convivencia de Personas Mayores y el Centro Municipal de Tiempo Libre.

Un edificio adaptado a las necesidades de la intervención social

El nuevo CMSS, que tiene su acceso en la calle Batalla de Almansa n.º 17, consta de dos plantas. En la planta baja está la zona de recepción e información, diez despachos profesionales, una sala polivalente para reuniones y actividades grupales, espacios de archivo y reprografía, así como una sala específica para la atención a familias y menores. La primera planta alberga otros diez despachos destinados a equipos de los Servicios Sociales Comunitarios.

El centro lleva el nombre de Daniel García López, histórico vecino del barrio y referente del movimiento vecinal de La Almozara, en reconocimiento a su compromiso con la mejora y el desarrollo de este distrito zaragozano.

Un servicio esencial para miles de vecinos

La actividad de los Servicios Sociales Comunitarios en La Almozara refleja la importancia de este recurso para el bienestar de la población del distrito. Durante el último año, el CMSS atendió a 1.686 unidades familiares y realizó 2.090 intervenciones sociales, además de gestionar 7.502 citas de atención. En él se tramitaron 1.632 solicitudes de ayudas de urgencia, de las que fueron concedidas 1.381, con un importe total de 424.945 euros. El distrito cuenta también con 358 personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, 903 beneficiarias de teleasistencia y 29 del servicio de comida a domicilio.

En el ámbito de la protección de la infancia, los equipos municipales se encargan de la detección y estudio de situaciones de riesgo o posible maltrato infantil y del Programa de Apoyo a la Familia.

Además, en el Centro Cívico está ubicado el Centro Municipal de Tiempo Libre Vendaval, que desarrolla una intensa labor educativa y de ocio con niños, niñas y adolescentes del barrio mediante actividades ordinarias, programas vacacionales, excursiones, proyectos complementarios y animaciones comunitarias. El Centro de Tiempo Libre va a incorporar una parte de los espacios que se han liberado en el Centro Cívico, lo que le permitirá ampliar su oferta de actividades para infancia y adolescencia.