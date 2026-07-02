Un millón de habitantes y cuatro diputados más en la DPZ: estos son los municipios que pueden ganar y perder concejales en las elecciones de 2027

Aragón cuenta, según los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con 1.385.220 habitantes. En los últimos años, la comunidad ha experimentado un repunte poblacional que capitaliza fundamentalmente Zaragoza capital, que ya ha superado la barrera de los 700.000 habitantes, prácticamente el 50% de la población total. Si hablamos de la provincia zaragozana, ya residen en ella más de un millón de personas, lo que dejaría ese porcentaje entre el 70% y el 75% del total. Una circunstancia que tiene varias implicaciones, también a nivel político.

En ese sentido, la capital aragonesa es el perfecto paradigma. Si el INE ratifica en diciembre que en su núcleo urbano residen más de 700.000 ciudadanos, el ayuntamiento pasará de tener 31 concejales a 33 por primera vez en su historia. En la provincia sucederá algo similar, siempre y cuando las estadísticas oficiales lo confirmen de aquí a final de año. Al superar el millón de habitantes, el principal órgano de representación provincial, la DPZ, también crecerá en el número de diputados: de los 27 actuales a 31.

Así lo recoge el artículo 204.1 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), donde se establece que el número de escaños en cada diputación provincial se rige por la población. Hasta 500.000 habitantes, 25 diputados, como sucede en las diputaciones de Huesca y Teruel. De 500.001 a un millón, 27, que es el punto en el que estaba la DPZ hasta ahora. El siguiente escalafón oscila entre el millón y los 3,5 millones de habitantes, un escenario hacia el que se encamina Zaragoza, pasando así a 31 diputados. La última fracción, inalcanzable en Aragón, supondría superar los 3,5 millones de residentes, momento en el que ganaría otros 20 escaños, hasta 51.

Laura Trives / El Periódico

En el segundo epígrafe del artículo 204 se delimita el reparto del número de diputados entre las distintas zonas. En la DPZ, los 296 municipios se reparten en siete partidos judiciales, con el reparto de escaños asignado en seis circunscripciones: Zaragoza (16 diputados), Calatayud (4), Ejea de los Caballeros (3), Tarazona (2), Caspe (1) y Daroca (1). La Almunia de doña Godina, como partido judicial, no tiene asignado diputado al haber sido fundado más tarde de 1979 (en 1988), por lo que sus municipios se incluyen en el reparto de Zaragoza, dentro del mapa original.

Para discernir qué partidos se llevarían esos cuatro diputados extra en 2027 hay contempladas una serie de condiciones. La primera es que ninguno de ellos puede tener más de tres quintos del total de diputados provinciales, que con un escenario de 31 serían, como máximo, 18. Con 27 el máximo por circunscripción eran 16, que son los que tiene asignados Zaragoza, que ganaría otros dos la próxima legislatura.

Los otros dos diputados provinciales restantes se reparten en función del cociente de población por diputado. Una vez que Zaragoza tendrá el máximo legal, según esta fórmula los siguientes partidos judiciales que, a día de hoy, ganarían un diputado serían Caspe, que pasaría de 1 a 2, y Ejea de los Caballeros, que crecería de 3 a 4. Con todo, esta circunstancia no se confirmaría hasta pasadas las municipales de mayo de 2027.

Ámbito municipal

Más allá del caso de Zaragoza capital, dentro de la provincia hay varios municipios pendientes de los datos oficiales del INE para saber el número exacto de concejales que tendrá la próxima corporación. Uno de los más destacados es Calatayud, que según el último dato disponible del INE (en este caso, 2025), ganaría cuatro ediles y pasaría de los 17 actuales a 21 tras superar la barrera de los 20.000 habitantes.

Vista aérea de la plaza de España de Calatayud. / AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

Otros pueblos que podrían ganar dos escaños son Grsiel, Las Pedrosas y Las Plenas (de 3 a 5), Morata de Jiloca y Aguilón (de 5 a 7) y Luceni (de 7 a 9). En el lado opuesto, en base al INE de 2025 habría otras localidades en el extremo opuesto. Alarba, Asín, Cinco Olivas, Manchones y Murero pasarían de 5 a 3; Moyuela, Pozuelo de Aragón y Used, de 7 a 5; y Bujaraloz, Gelsa y Nonaspe, de 9 a 7. Todos ellos estarán muy pendientes del informe definitivo del INE.

Huesca y Teruel

Mientras, ni la DPH ni la DPT esperan cambios en su número de diputados provinciales, pues están muy lejos de los 500.000 residentes. En el caso turolense, además, no se prevén cambios, según los datos de 2025, en el número de concejales de ningún municipio. No sucede lo mismo en Huesca, con Binéfar como caso más significativo, puesto que al superar los 10.000 censados crecería de 13 a 17 concejales a partir del próximo año.

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Asimismo, tres municipios más podrían ganar representación en la provincia: Castelflorite, de 3 a 5, y Castiello de Jaca y Laspaúles, de 5 a 7. Por contra, Bierge, Puente la Reina de Jaca y Santa Cilia podrían descender de sus 7 ediles actuales a 5, y Salinas hacer lo propio de 5 a 3.