Este hubiese sido el resultado de las elecciones municipales de 2023 en Zaragoza con 33 concejales: una mayoría absoluta más complicada para Chueca

Una vez que el INE ratifique, en el mes de diciembre, la consolidación de la población de Zaragoza por encima de los 700.000 habitantes, actualizada a 1 de enero de 2026, será oficial que el ayuntamiento de la capital aragonesa pasará de tener los 31 concejales actuales a 33, sumando dos. La mayoría absoluta quedará, por tanto, fijada en 17 ediles, uno más que ahora, lo que podría dificultar las aspiraciones, especialmente del PP de Natalia Chueca, de no aumentar su dependencia para con Vox, su socio preferente desde que Jorge Azcón llegó a la Alcaldía en 2019.

En ese sentido, en 2023 Chueca se quedó a un concejal de conseguir la mayoría absoluta, con 15 ediles. Vox obtuvo cuatro, aunque ahora tiene tres tras la renuncia de Julio Calvo y la toma de posesión de la tránsfuga Marisa Gaspar como no adscrita. El PSOE, por su parte, obtuvo diez puestos en la corporación municipal y Zaragoza en Común se quedó con dos.

Extrapolando los resultados de aquel 28 de mayo a un escenario con 33 concejales, la regidora popular hubiese tenido que remangarse aún más para lograr sacar adelante sus propuestas, ya que los dos ediles extra hubiesen ido, respectivamente, para Vox y para el PSOE. Por tanto, el PP se hubiese quedado a dos de la mayoría absoluta, algo que solventaría igualmente con los votos de la formación de extrema derecha... hasta la entrada de Gaspar.

Laura Trives / El Periódico

Y es que, por citar un ejemplo, en la situación actual Chueca podría sacar adelante los presupuestos de 2027, los últimos de la legislatura, con el sí de la edila no adscrita. Una suma que ya le ha valido recientemente para evitar la petición de cese de su director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño. En cambio, si hubiese 33 concejales, necesitaría sí o sí a Vox.

De hecho, lo curioso es que Gaspar hubiese entrado ya en la corporación en 2023, cuando todavía estaba afiliada a Vox, partido del que se dio de baja por la deriva del liderazgo de Santiago Abascal. Para más inri, la renuncia de Julio Calvo hubiese supuesto la entrada del número seis en la lista, Daniel Sarasa, que tampoco está ya en Vox y es la cara visible de Atenea, el movimiento fundado por Espinosa de los Monteros, en Zaragoza.

Por parte del PSOE, la concejala número 11 hubiese sido Esperanza Calvano, alcaldesa de Movera, aunque no hubiese supuesto un cambio en la suma de mayorías entre bloques, pues la bancada de la izquierda pasaría de tener 12 ediles a 13, pero a la misma distancia de la absoluta que ahora, cuatro votos. Los socialistas obtendrían este undécimo puesto en la corporación por poco más de 100 votos de distancia con el PP.

Los resultados del 8F

A su vez, el precedente electoral más cercano es el de las elecciones autonómicas anticipadas del pasado 8 de febrero. Si bien las dinámicas de cada proceso son muy distintas, los resultados en Zaragoza ciudad permiten hacerse una idea de cómo quedaría el consistorio en 2027 con 33 concejales. Y, nuevamente, la mayoría absoluta se alejaría para el PP de Natalia Chueca.

La bancada socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, en un pleno reciente. / Laura Trives

El número de votos obtenidos por los populares, tanto en el 8F como en las municipales de 2023, fue muy similar, por encima de los 125.000. Pero, en una corporación con 33 concejales, el PP bajaría un escaño, de 15 a 14. El PSOE seguiría siendo la segunda fuerza, aunque también con un edil menos, 9; mientras que Vox ascendería hasta los 6, dos más de los obtenidos hace tres años.

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A la izquierda del PSOE, Chunta Aragonesista regresaría con fuerza a la plaza del Pilar, con cuatro ediles, provocando la desaparición de Zaragoza en Común, que llegó a gobernar la ciudad entre 2015 y 2019 con Pedro Santisteve a la cabeza. En síntesis, las derechas seguirían sumando la mayoría, con 20 de los 33 concejales, pero con más peso de Vox. La suma de izquierdas daría 13 asientos, con 9 del PSOE y 4 de CHA.