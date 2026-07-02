Vox propone expulsar a los inmigrantes irregulares que cometan infracciones cívicas en Zaragoza: estas son sus propuestas a la nueva ordenanza

Vox ha planteado que el Ayuntamiento de Zaragoza comunique a la Policía Nacional la identidad de las personas en situación administrativa irregular para que, en el caso de que cometan una infracción de la futura ordenanza cívica, pueda iniciarse un expediente de expulsión.

La propuesta forma parte de los 18 votos particulares presentados por Vox durante el periodo de alegaciones a la futura ordenanza cívica, impulsada por el Gobierno municipal tras una moción aprobada por unanimidad en mayo de 2025.

La concejal Eva Torres ha defendido que la ciudad necesita un nuevo marco regulador después de que la anterior ordenanza fuera anulada en 2014 y ha recordado que, según el último barómetro municipal, el 91,5% de los zaragozanos considera necesaria una norma de este tipo.

En rueda de prensa, Torres ha explicado que las propuestas de Vox se agrupan en varios bloques centrados en seguridad, protección del espacio público, defensa del comercio legal y mejora de la convivencia.

En materia de seguridad, además de la comunicación a las fuerzas de seguridad de los inmigrantes en situación irregular que cometan infracciones cívicas, Vox ha planteado sancionar la manipulación o deterioro de cámaras de videovigilancia y las llamadas falsas a los servicios de emergencias.

Asimismo, ha propuesto prohibir el acceso y la permanencia en instalaciones municipales y en el transporte urbano a quienes lleven el rostro cubierto con prendas como pasamontañas, burka o casco, al considerar que dificultan la identificación visual de las personas.

En el ámbito de la convivencia, el grupo municipal ha planteado reforzar las medidas contra el botellón, los ruidos, los actos vandálicos, la ocupación ilegal de espacios y otras conductas que alteren el descanso vecinal, además de exigir informes de impacto acústico para los eventos organizados o autorizados por el propio Ayuntamiento.

Las enmiendas también pretenden endurecer las sanciones por pintadas y daños en edificios catalogados, obligar a retirar en un plazo máximo de 72 horas las vallas instaladas por obras o eventos una vez concluidos y reforzar la actuación contra la venta ambulante ilegal y el acoso comercial mediante la intervención cautelar de la mercancía.

Entre las propuestas figura asimismo regular ruidos procedentes de mascotas, exigir el mantenimiento de la vegetación en propiedades privadas para evitar invasiones del espacio público, limitar el uso de dispositivos de sonido en espacios municipales y coordinar campañas informativas sobre la ordenanza dirigidas a los jóvenes, que, según Vox, deben estar “alejadas de cualquier sesgo ideológico”.

Además, el grupo ha propuesto prohibir el uso del burkini en las piscinas municipales al considerar que plantea problemas de salubridad y dificulta el rescate de una persona en caso de emergencia.

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Torres ha asegurado que las 18 propuestas son el resultado de las reuniones mantenidas con vecinos de distintos barrios de Zaragoza y persiguen “hacer este proyecto de ordenanza cívica más útil” para mejorar la convivencia en la ciudad.