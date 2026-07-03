El Ayuntamiento de Zaragoza se plantea colocar una pantalla gigante para ver el partido de España contra Portugal

España ya está en octavos de final del Mundial 2026 tras cuajar el mejor partido de todo el campeonato. La selección dirigida por Luis de la Fuente dio este jueves un recitar de fútbol para golear a Austria con una exhibición de Mikel Oyarzabal que abrió y cerró la goleada de España (3-0) con un doblete. El gol restante fue obra de Pedro Porro tras una gran jugada individual de Álex Baena.

Luis de la Fuente devolvió el mejor once que le funcionó frente a Arabia Saudí, con Pedro Porro en el lateral derecho y, sobre todo, con Dani Olmo en la media punta, ayudando a Pedri y Rodri en la construcción. Esta vez no hubo experimentos y el riojano fue con todo. España dio un golpe encima de la mesa sobre el verde del campo más caro de todo el Mundial.

¿Una pantalla gigante para ver el partido contra Portugal en Zaragoza?

España ya conoce el rival con el que luchará por un puesto en los cuartos de final del Mundial. La 'roja' se medirá a la Portugal de Cristiano Ronaldo que eliminó a Croacia con un fol en el añadido. El Ayuntamiento de Zaragoza se ha planteado colocar una pantalla gigante en la ciudad para seguir el partido que se disputará el próximo lunes a las 21.00 horas española. Natalia Chueca, alcaldesa de la capital aragonesa, ha lanzado una consulta a todos los zaragozanos a través de su canal de WhatsApp.

"¿Montamos algo para el lunes?", ha publicado la edil en la citada red social. En los próximos días el Consistorio concretará si esta iniciativa sale adelante, así como el horario de apertura y la posible zona donde se colocará la pantalla.

El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó hace una semana y de manera excepcional que los establecimientos hosteleros de la ciudad puedan adaptar su actividad al ritmo de la competición deportiva más importante del año. Con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol 2026, el consistorio autorizó la ampliación puntual del horario ordinario de cierre de los locales de hostelería.

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La ampliación horaria será de aplicación para los establecimientos ubicados en locales de titularidad privada, independientemente de si estos se encuentran situados o no dentro de una Zona Saturada. También se beneficiarán de la prórroga aquellos negocios hosteleros que ejerzan su actividad en espacios de dominio público local, autonómico o provincial. Esta medida solo está vigente para los partidos que disputa la selección dirigida por Luis de la Fuente.