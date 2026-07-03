Cámaras con IA avisarán a los conductores de la aproximación de bicis y patinetes en cruces de Zaragoza

Dos intersecciones de la avenida de San Juan de la Peña de Zaragoza han incorporado un novedoso sistema que utiliza cámaras con Inteligencia Artificial para detectar a ciclistas y patinetes y poder avisar a los conductores en cruces peligrosos o con escasa visibilidad. Esta tecnología se ha probado a lo largo de los últimos meses en el Camino de las Torres y es ahora, cuando se ha demostrado su utilidad y se han fijado sus parámetros, cuando se ha instalado definitivamente en esta otra importante vía de la capital aragonesa.

El sistema funciona de la siguiente manera: una cámara dotada con Inteligencia Artificial detectará la presencia de bicicletas y patinetes en tiempo real. El dispositivo analizará los carriles bici con un visor térmico, lo que permitirá que funcione también por la noche. Si la cámara detecta a algún ciclista aproximándose al cruce manda una señal luminosa que advierte a los conductores de coches que vayan a cruzar de la llegada de un ciclista o vehículo de movilidad personal.

Tatiana Gaudes junto a una de las nuevas señales. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

"Es nuestro deber como institución explorar los mejores sistemas para reducir la siniestralidad en nuestras calles. Desde el Gobierno de la ciudad segumos construyendo una Zaragoza más segura, más accesible y más cívica con medidas como estas y con la tecnología como un gran aliado capaz de aportar soluciones sencillas y enormemente prácticas", ha resumido la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes.

El sistema funciona desde este mismo viernes en dos intersecciones de la avenida San Juan de la Peña: la que se da en el cruce con la calle Peña Oroel y la del camino de los Molinos. Según ha explicado el consistorio, estos emplazamientos se seleccionan bajo diferentes criterios y se priorizan los puntos negros, que son los giros a la derecha más comprometidos y con menos visibilidad y los cruces en los que hay obstáculos para la vista o con mucho tráfico.

Este nuevo tipo de señales que se iluminan cuando se aproxima una bicicleta se ha estado probando desde noviembre del año pasado en el cruce de Camino las Torres con Madre Vedruna. A lo largo de todos estos meses se han podido ajustar los parámetros necesarios en todo tipo de condiciones, con menos luz diurna durante el invierno, lluvia y con la llegada del buen tiempo, cuando la movilidad ciclista se multiplica.

Más medidas de seguridad

Según ha explicado el ayuntamiento, coincidiendo con la activación de este sistema basado en la inteligencia artificial, el consistorio ha puesto también en funcionamiento nuevas balizas luminosas en el trazado tranvía, en concreto en la plaza Bámbola, que forma parte del entorno escolar colego de Valdespartera.

La concejala de Movilidad, en la rueda de prensa de este viernes. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El despliegue de balizas luminosas, dentro y fuera del trazado del tranvía, sigue su proceso de implantación que comenzó en 2023 con un proyecto con el que el consistorio ya ha intervenido en diferentes puntos críticos. Entre los emplazamientos destacados se encuentran Vía Ibérica–Embarcadero, plaza San Francisco, Gómez Avellaneda, plaza Aragón, María Zambrano, avenida Madrid (en proceso de instalación) o avenida Valencia, que se colocará como parte de las obras de remodelación. En paralelo, la instalación de los nuevos pasos de peatones inteligentes se inició el 25 de mayo con los primeros trabajos en los cruces de Carlos Marx–Isla de Lanzarote y Pablo Neruda–Ana María Suárez.

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Además, el consistorio trabaja en la expansión de otras medidas en favor de la accesibilidad, con más de 1.700 unidades de dispositivos acústicos en 867 pasos de peatones, y se mantiene una estrategia anual de ampliación por fases para garantizar cobertura integral. Tanto en 2025 como este ejercicio, el proyecto contempla 60 nuevas unidades.