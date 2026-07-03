Una nueva incidencia deja sin luz a casi 2.000 personas en el barrio zaragozano de Montañana

A parte de Zaragoza se le ha vuelto a apagar la bombilla. Esta vez ha sido en el barrio rural de Montañana, donde una incidencia, todavía de origen desconocido, ha dejado sin luz a cerca de 2.000 personas esta tarde de viernes sobre las 18.00 horas. Según fuentes consultadas por este diario, los servicios técnicos de las compañías que suministran a esta parte de la ciudad están investigando lo sucedido y buscan a estas horas el origen del problema.

Tal y como ha informado Endesa, la incidencia ha afectado inicialmente a 1.955 clientes del barrio de Montañana. La compañía ha desplegado equipos sobre el terreno para restablecer el suministro y, tras recuperar el servicio de forma progresiva durante la tarde, el apagón ha quedado completamente resuelto en torno a las 20.00 horas. Una vez normalizada la situación, la distribuidora procederá a analizar las causas que han provocado esta nueva incidencia, cuyo origen todavía se desconoce.

Noticias relacionadas

Un nuevo episodio de corte de suministro que se está volviendo repetitivo en el tiempo si se echa un vistazo a las últimas semanas. Ya fue el pasado día 22 de junio cuando otra incidencia de este estilo dejó a oscuras durante casi una hora a miles de personas en el Actur, San José, Centro y el complejo comercial de GranCasa. Apenas dos días después, otro apagón en el distrito Universidad afectó de la misma manera a unos 3.000 clientes.