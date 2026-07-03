Zaragoza contará con autocine todo el verano: localización y venta de entradas
La iniciativa de Puerto Venecia ofrecerá desde estrenos recientes hasta clásicos del cine en un formato al aire libre
Este verano, Zaragoza contará con una nueva oferta de entretenimiento para disfrutar al aire libre: el Autocine. Es una propuesta que incita el consumo de películas con familia o amigos al exterior, proponiendo así una alternativa a las clásicas salas de cine.
Esta nueva experiencia se encontrará ubicada en Puerto Venecia, en la zona contigua al Leroy Merlín. Esta zona ya se ha empleado para eventos temporales anteriormente, como es el caso de The Champions Burger.
Se proyectarán desde películas recientes, como El día de la revelación, Backrooms u Obsession, hasta clásicos del cine, como Kill Bill. Las entradas costarán 7 euros y, a diferencia del cine convencional, no estarán numeradas, por lo que conformen vayan llegando los espectadores se les asignará una plaza. Las sesiones contarán con plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
Las sesiones tendrán lugar todos los días desde este sábado 4 de julio hasta el 6 de septiembre. Se podrá acceder a las sesiones desde las 19:00 h, aunque las sesiones no comenzarán hasta las 22:00 h. Se recomienda llegar aproximadamente 30 minutos antes del comienzo de la película para poder disfrutar de la oferta gastronómica en caso de que se quiera.
Las entradas se podrán comprar a través de la app de Cinesa u online. Las entradas serán por asistente, no por vehículo, y el número máximo permitido de espectadores por vehículo será el número de plazas homologadas del propio. No estará permitido volver a entrar en el recinto si se sale de este y, en caso de llegar tarde, se podrá acceder a la proyección en caso de que la sesión lo permita.
En las sesiones habrá servicio de comida y bebida, con servicio de bar de Cinesa, una barra y distintas foodtrucks temáticas. El servicio permanecerá abierto durante la película. Aun así, los espectadores pueden llevar su propia comida y bebida.
Así se escuchará la película
El sonido de la película se podrá escuchar a través de la propia radio del coche, sintonizando una frecuencia FM concreta. Para los coches sin radios o con radios que no funcionen correctamente, existe la opción de acceder a una zona al aire libre que permite el visionado de la película fuera del coche.
Este plan puede ser una buena opción tanto para los más cinéfilos como para las personas que quieren pasar un buen rato con familia o amigos. Al estar disponible solo en verano, puede suponer un plan novedoso y distinto a la oferta habitual de la ciudad.
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