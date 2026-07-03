Zaragoza volverá a activar este lunes el Plan de Emergencias por la ola de calor: piscinas a precio reducido y temperaturas de hasta 42 grados

El Ayuntamiento de Zaragoza activará a las 00.01 horas del lunes 6 de julio la alerta naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor ante la previsión de temperaturas de hasta 42 grados, una situación que se prolongará inicialmente hasta el miércoles e implicará medidas como la rebaja del precio de las piscinas municipales y la apertura de 60 refugios climáticos.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, la activación podrá adelantarse o prolongarse en función de la evolución de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se trata de la segunda ocasión este año en la que Zaragoza pone en marcha este protocolo tras la ola de calor registrada a mediados de junio.

Entre las principales medidas figura la reducción del precio de la entrada individual a las piscinas municipales adquirida en taquilla, que pasará a ser de 2,50 euros para adultos y de 2 euros para menores y pensionistas mientras permanezca vigente la alerta.

Además, el ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía una red de más de 60 refugios climáticos distribuidos en centros de convivencia para mayores, centros cívicos, bibliotecas municipales, la Oficina de Medio Ambiente de Casa Jiménez y otros equipamientos públicos, todos ellos disponibles durante su horario habitual de apertura.

Los servicios sociales contactarán con las personas mayores más vulnerables usuarias de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia para recordarles las recomendaciones de prevención frente al calor. Asimismo, los voluntarios de Protección Civil recorrerán parques y espacios abiertos para atender incidencias e informar a la población.

El consistorio también destaca el refuerzo de la red de agua pública y de los elementos de confort climático. Este año han entrado en funcionamiento tres dispensadores de agua fresca en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta. A ellos se suman los pulverizadores de agua instalados en distintos puntos de la ciudad y los juegos infantiles de agua, entre ellos el remojachicos del Parque de la Tolerancia, que ya están operativos.

El ayuntamiento recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a las personas mayores, los menores y quienes realizan esfuerzos físicos intensos.

También recuerda que, ante síntomas graves derivados del calor, debe contactarse con los servicios de urgencias a través del 061 o del 112.