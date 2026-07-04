La Academia General Militar de Zaragoza gradúa a 485 nuevos oficiales del Ejército y la Guardia Civil

El jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, ha presidido este sábado en Zaragoza el acto en el que los nuevos oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil han recibido sus Reales Despachos.

Este acto pone fin a su formación tanto en la Academia General Militar como en las respectivas academias y escuelas específicas (Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Transmisiones, Aviación del Ejército de Tierra, Ingenieros Politécnicos y Guardia Civil).

La emotiva jornada simboliza el hito que supone para cada uno de los nuevos tenientes la culminación de un exigente proceso de formación. Durante varios años, estos jóvenes han forjado su carácter y competencias a través de una intensa preparación técnica, táctica, física, mental y moral. Hoy, están listos para ofrecer al Ejército de Tierra y a la Guardia Civil su mejor versión, como líderes comprometidos, íntegros y preparados para asumir la responsabilidad del mando en los diferentes destinos que se les asignen.

Los actos se han iniciado con los Honores de Ordenanza y revista a la formación por parte del JEME, que ha recorrido el patio de armas de la Academia General Militar. Tras la oración de acción de gracias, se ha dado lectura de la Orden de ascenso de las distintas promociones que, con gran ilusión y motivación, han recibido los Reales Despachos.

Además, se ha condecorado con la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco a los oficiales destacados por sus brillantes resultados académicos: el teniente de Infantería Pablo Martínez Sanz, el teniente de Infantería Alex del Rey Sánchez, el teniente de Infantería Agustín Romero Hoyos, el teniente de Caballería Adrián Vicente Sanjuan y la teniente de Infantería Julia Ustáriz Mateos, pertenecientes a la LXXXI Promoción del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

Del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra ha sido condecorada la teniente de Intendencia Virginia Piqueras Sáez, y como número uno de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil ha recibido la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil el teniente Pablo Vidal García.

El general director de la Academia General Militar ha pronunciado una alocución que ha dado paso al homenaje a los que dieron su vida por España y la interpretación del Himno de la Academia.

Por último, se ha recitado el artículo Primero del Decálogo del Cadete: "Tener un gran amor a la Patria y fidelidad al Rey, exteriorizado en todos los actos de su vida" que marcará para siempre el devenir profesional de los nuevos oficiales.

Espíritu de la general

La parada militar ha finalizado con un desfile ante las autoridades civiles y militares, y los familiares de los protagonistas del acto, antes de que los nuevos tenientes procedieran, por última vez en esta Academia, a "romper filas".

Durante el acto social, previo al brindis por Su Majestad el Rey, Jefe de Estado y Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, el general Enseñat ha felicitado a los nuevos tenientes, agradeciéndoles su esfuerzo y dedicación en su exigente periodo de formación.

Les ha animado a mantener vivo el "espíritu de la General" a lo largo de su carrera militar, basado en la unión y hermandad entre las Armas y Cuerpos, el compañerismo en el seno de la Promoción, y la vinculación entre las distintas promociones con las que han convivido en la Academia.

La General se constituye en la columna vertebral de la oficialidad del Ejército y la Guardia Civil y el "decálogo del cadete" como norma moral de su andadura profesional. Además de los 485 oficiales del Ejército de Tierra y Guardia Civil, han recibido de manos de sus respectivos embajadores, el diploma de fin de estudios militares dos alumnos de la República de Guinea y del Reino Hachemita de Jordania.

La Academia General Militar es el centro responsable en el Ejército de Tierra de la enseñanza de formación militar general y específica, de la formación técnica que corresponda y de la formación de especialidades fundamentales. También es responsable del encuadramiento de los alumnos y de dirigir y gestionar su régimen de vida.