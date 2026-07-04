El Ayuntamiento de Zaragoza desoye las propuestas del arquitecto de la plaza del Pilar en su futura reforma

Muchas gracias, tomamos nota, pero no hacía falta. Así podría resumirse la respuesta que le ha dado el Ayuntamiento de Zaragoza al arquitecto municipal que diseñó la última gran reforma de la plaza del Pilar a sus propuestas sobre los planes actuales del consistorio para renovar este emblemático enclave. Y es que el Gobierno municipal de Natalia Chueca ha presentado ya un proyecto para remodelar el que es el corazón de la capital aragonesa, pero estos planes chocan frontalmente con la idea del cerebro que se imaginó y creó la que es la plaza peatonal más grande de la Unión Europea, Ricardo Usón.

En una entrevista con este diario, el ya jubilado arquitecto municipal mostró sus reparos sobre lo usos que le estaba dando el actual equipo de Gobierno a la plaza del Pilar, considerando que se estába maltratando el espacio. Asimismo, Usón se mostró crítico con algunas actuaciones que ya se han acometido en el presente mandato en la plaza del Pilar, como el derribo de la antigua oficina de turismo, el conocido como edificio del cubo.

Sin embargo, el 'enfrentamiento' (de posturas) entre el que fue el encargado del área de Arquitectura del ayuntamiento y el actual equipo de Gobierno ha ido a más ahora con la presentación de los planes de Chueca para reformar la plaza. Fue el pasado 29 de mayo cuando la alcaldesa anunció una inversión de 1,5 millones de euros para darle algo más que un lavado de cara a la plaza y después, como corresponde con este tipo de proyectos, el expediente se sometió a información pública para recibir propuestas y alegaciones por parte de terceros.

Es en ese proceso en el que Ricardo Usón ha presentado unas alegaciones que, entre otras cosas, piden que se muestre "el respeto debido por los monumentos y edificios monumentales, revisando los actos cívicos a realizar en la plaza del Pilar, autorizando o realizando únicamente aquellos que son acordes con su carácter como corazón de la ciudad", detalla.

La alcaldesa Natalia Chueca, el pasado 29 de mayo, cuando anunció la reforma de la plaza del Pilar. / Ayuntamiento de Zaragoza

La reforma plantada por Chueca supone, entre otras cuestiones, la transformación de las dos enormes fuentes que flanquean el espacio. La Fuente de Goya, estropeada por el montaje constante de estructuras sobre la misma -como escenarios en Pilares y toboganes en Navidad- se hará más pequeña y se arreglarán las filtraciones, mientras que en la Fuente de la Hispanidad se rellenará el vaso que representa el Cono Sur de América del Sur, que antaño contenía agua y que se cubrirá con granito para ganar espacio en la plaza y evitar caídas. Asimismo, se plantarán 18 árboles nuevos y se cubrirán los porches de la plaza con especies verdes que ayuden a refrescar el ambiente.

No obstante, para Usón, según las enmiendas al plan de Chueca que presentó, no son sino una forma de seguir pervirtiendo el uso de uno espacio que diseñó con el objetivo principal de realzar la monumentalidad de los edificios de la plaza, comenzando obviamente con la basílica del Pilar. Es por ello que otra de las alegaciones a las que ha tenido acceso este diario pedía que se asegurarse "el cumplimiento en materia de Patrimonio Cultural, no instalando en la plaza montajes o realizando actividades que no cuenten con la precetiva autorización previa y puntual de la comisión provincial de Patrimonio".

La respuesta del Gobierno municipal

Asimismo, propone otra serie de medidas y actuaciones en la plaza menos agresivas y que consistirían, por ejemplo, en la señalización de los vasos para evitar caídas. Por último, también cuestiona Usón la utilización de los contratos menores en algunas actuaciones que se han realizado ya en la plaza puesto que según opinó en la entrevista que concedió el arquitecto a este diario, al tratarse de un espacio emblemático y protegido, debería haber existido previamente un proyecto armado. Por todo esto, pedía "la retirada" de los expedientes y la "suspensión de su tramitación", pero los técnicos municipales no han considerado sus apreciaciones.

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Eso sí, en su respuesta a las alegaciones realizadas por Usón, el ayuntamiento ha tratado de reconocer la trayectoria del que fuera su arquitecto municipal durante mucho tiempo. "Aun reconociendo el valor de las propuestas formuladas y agradeciendo su aportación al debate técnico suscitado durante el trámite de información pública, no procede su estimación al no apreciarse razones jurídicas ni técnicas que obliguen a sustituir las actuaciones proyectadas por las alternativas planteadas", reza el expediente que se ha aprobado este viernes en el Gobierno municial.