Centro termal de Ranillas: El PSOE exige conocer cuánto dinero podría tener que pagar el Ayuntamiento de Zaragoza

“El PP de Azcón no es de fiar”. Así han reaccionado fuentes del PSOE Aragón ante la citación que han recibido el presidente Jorge Azcón, la alcaldesa Natalia Chueca y la presidenta de las Cortes, María Navarro. Los tres, además de otros miembros del que fuera el Gobierno municipal de PP y Cs al frente del Ayuntamiento de Zaragoza en el mandato anterior, tendrán que presentarse en los juzgados en los próximos días por la liquidación de Cublan, la empresa que gestionaba el spa de Ranillas, cerrado desde hace años.

Fuentes de los socialistas han recordado que “hace tiempo” que la gestión de Azcón y Chueca sobre este asunto ha sido “más que dudosa” y que “podría acabar costando muy cara a los zaragozanos”. “Su citación judicial confirma los temores que el PSOE ya expresó en su día. En consejo de Gerencia de Urbanismo ya advertimos de que la forma en la que el PP estaba tramitando la resolución de la concesión podía generar importantes problemas jurídicos y económicos para el ayuntamiento”, explican desde el PSOE Aragón.

Así, se preguntan cuánto va a costar “esta chapuza” que acabarán pagando los zaragozanos y es que lo que reclama la empresa es la culpabilidad del consistorio y, por tanto, de quienes lo regían en aquel momento, en la quiebra de la empresa que gestionaba el spa. Al posible coste para las arcas públicas se une “la falta de transparencia y la opacidad con la que el Gobierno del PP ha gestionado este expediente”.

“Mientras tanto, Zaragoza ha perdido el spa y el centro termal del Parque del Agua, igual que ha visto deteriorarse otras concesiones históricas, como el Parque de Atracciones. Las chapuzas en la gestión tanto de Azcón como de Chueca están empezando ya a ser escandalosas. Tanto Chueca como Azcón deben explicar si su forma de gestionar está condenando concesiones consolidadas mientras abre la puerta a otros intereses privados”, han declarado fuentes del partido.

El PSOE Aragón exige ahora conocer el alcance de la posible responsabilidad patrimonial del ayuntamiento y los “riesgos económicos que puede afrontar Zaragoza”. “Los zaragozanos tienen derecho a saber si una mala gestión del PP puede acabar costándoles millones de euros y por qué se ignoraron las advertencias que desde la oposición realizamos cuando todavía era posible evitar llegar a esta situación”, han manifestado.

Por su parte, también desde la izquierda municipal, Zaragoza en Común ha calificado la citación como “un hecho muy grave” que “vuelve a evidenciar la forma de gestionar del Partido Popular”. “Improvisación, chapuzas y decisiones que acaban perjudicando al dinero público y a las trabajadoras y trabajadores de las contratas. Ya lo hemos visto en el Parque de Atracciones y volvemos a verlo ahora”, han lamentado desde la formación.