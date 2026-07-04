El restaurante de Zaragoza que prepara más de 60 kilos de callos a la semana: "Con razón están tan buenos"

En la carretera Cogullada, 28 a apenas diez minutos en coche de la Plaza del PIlar, se encuentra el Restaurante Torrejón, un histórico establecimiento que lleva más de medio siglo defendiendo la cocina casera y las recetas tradicionales. En este lugar, el menú del día es el principal atractivo de un restaurante que da de comer a muchos trabajadores a diario: sus productos frescos y la amplia variedad gastronómica dan una pista de la filosofía del restaurante.

El restaurante Torrejón presume en sus redes sociales de uno de sus platos estrella: los callos. Según han informado en sus redes sociales, los cocineros de este histórico establecimiento zaragozano preparan 60 kilos de callos a la semana, un guiso que forma parte de la identidad del restaurante y siguiendo la receta tradicional española. “Nuestros clientes prefieren los guisos de siempre”, expresan desde el local.

Toñín Ferrer, cocinero y propietario del restaurante Torrejón, explicó en Instagram su receta. "Con razón nuestros callos de ternera están tan buenos. Y es que detrás hay un proceso elaborado con tiempo, cuidado y mucho sabor. Primero cocemos la ternera lentamente, la troceamos, los guisamos con nuestra salsa casera y la batimos. Una vez listos, los envasamos y congelamos para que se conserve con toda su calidad. Porque las recetas de toda la vida merecen hacerse bien, paso a paso".

Más de 50 platos para elegir

El restaurante Torrejón recibió hace pocos días la visita de un influencer gastronómico atraído por la historia del restaurante y su impresionante menú del día. De primero probó unas pochas caseras y una menestra de verduras, dos de los platos que más agradan a los comensales a diario. Cabe recordar que el restaurante ofrece hasta 12 opciones de primer plato, mientras que el segundo alcanza 20 alternativas distintas. La gastronomía aragonesa está presente desde el principio hasta el final, también en los postres, donde cada jornada estos se ofrecen elaborados de forma totalmente artesanal.

La parrilla es otro de los pilares del restaurante. Se trata de una parrilla estilo Getaria, típica del País Vasco, fabricada y traída expresamente para el local. En ella se preparan carnes y pescados a la brasa con una técnica cuidada y a baja temperatura, logrando un resultado que atrae a todo tipo de paladares. “Siempre hemos apostado por productos frescos y de calidad”, señalan desde la web del establecimiento.

La historia de Torrejón esta históricamente ligada a Mercazaragoza. Antes de la construcción de plataforma logística, Cogullada era un barrio de pequeñas torres donde vivía la familia Ferrer. La abuela, Pilar, quedó viuda muy joven y comenzó a vender bocadillos y gaseosas a los trabajadores que levantaban la A-2 y más tarde, a los obreros que construían el mercado de abastos.

Los hermanos Ferrer al frente del negocio familiar con más de 50 años de historia. / LAURA TRIVES

Ese fue el origen del restaurante que hoy gestionan Toñín Ferrer y sus hermanos Javier, Pili, Santi y Carmen. “Le dimos un enfoque más profesional sin perder la esencia de lo que habían hecho nuestros padres”, explicó Toñín en una entrevista a este diario. La idea sigue siendo la misma: comer como en casa, pero en un restaurante.

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La proximidad a Mercazaragoza es para ellos una ventaja que se nota en cada plato. "Tenemos Mercazaragoza en frente y lo aprovechamos", afirma Toñín. Legumbres, pastas, verduras, hortalizas, carnes y pescados llegan frescos a diario para mantener un menú económico sin renunciar a la calidad. Sin duda, esta combinación es una de las claves para la consolidación y el éxito del Restaurante Torrejón.